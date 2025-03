CSK vs RR IPL 2025 Preview: चेन्नई सुपर किंग्स बनाम राजस्थान रॉयल्स इंडियन प्रीमियर लीग मुकाबले से पहले जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings: राजस्थान रॉयल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 का 11वां मुकाबले में 30 मार्च (रविवार) को डबल हेडर का दूसरा मुकाबला गुवाहाटी(Guwahati) के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम(Barsapara Cricket Stadium) में खेला जाएगा. राजस्थान रॉयल्स के लिए यह मैच बेहद अहम होगा, क्योंकि टीम लगातार दो हार झेल चुकी है और सीजन में अब तक जीत का खाता नहीं खोल पाई है. वहीं, चेन्नई सुपर किंग्स ने एक मैच जीता और एक हारा है, ऐसे में वह अपने पहले अवे मैच में जीत हासिल करना चाहेगी. यह भी पढ़ें: इंडियन प्रीमियर लीग में ऑरेंज कैप पर निकोलस पूरन का कब्जा, पर्पल कैप पर नूर अहमद के पास, यहां देखें टॉप-5 स्कोरर बल्लेबाजों और विकेट टेकर गेंदबाजों की लिस्ट

कप्तान रियान पराग की अगुवाई में राजस्थान रॉयल्स अब तक मैदान पर दिशाहीन नजर आई है. उनकी रणनीतियां कारगर साबित नहीं हो रही हैं, जिसके चलते टीम को अब तक के सभी मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है. खासतौर पर गेंदबाजी टीम के लिए सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरी है, जबकि बल्लेबाजों ने टीम को किसी तरह टूर्नामेंट में बनाए रखा है. यह मुकाबला राजस्थान का गुवाहाटी में आखिरी घरेलू मैच होगा और खिलाड़ी इसे जीतकर यादगार बनाना चाहेंगे.

चेन्नई सुपर किंग्स के लिए यह आईपीएल 2025 का पहला अवे मैच होगा, जहां टीम अपने घरेलू मैदान पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से मिली करारी हार को भुलाकर सही प्लेइंग इलेवन के साथ उतरना चाहेगी. चेन्नई के लिए अब तक सबसे बड़ी चिंता उसकी बल्लेबाजी रही है, जहां भारतीय बल्लेबाजों ने निराश किया है. दूसरी ओर, टीम के स्पिनरों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन वे प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं. हालांकि, नूर अहमद टीम के सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं, लेकिन अब उन्हें ऐसी पिचों पर खेलना होगा, जो स्पिन गेंदबाजी के लिए ज्यादा मददगार नहीं मानी जाती. ऐसे में अनुभवी खिलाड़ियों को जिम्मेदारी उठानी होगी ताकि चेन्नई फिर से जीत की पटरी पर लौट सके.

सीएसके बनाम आरआर आईपीएल हेड-टू-हेड रिकॉर्ड(CSK vs RR Head-To-Head Record in IPL): आईपीएल 2008 के पहले फाइनल में आमने-सामने आने के बाद से ही राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच की प्रतिद्वंद्विता दिलचस्प रही है. अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 29 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से चेन्नई ने 16 बार जीत हासिल की है, जबकि राजस्थान ने 13 मुकाबलों में बाजी मारी है. यह आंकड़ा दर्शाता है कि दोनों टीमों के बीच अधिक अंतर नहीं है और इस बार भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है.

सीएसके बनाम आरआर आईपीएल 2025 की प्रमुख खिलाड़ी(CSK vs RR IPL 2025 Key Players To Watch Out): ध्रुव जुरेल, महिश तीक्षणा, रचिन रविंद्र, संदीप शर्मा, नूर अहमद, संजू सैमसन ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है और कभी मैच के परिणाम को पलट सकते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान(CSK vs RR Mini Battle): आईपीएल 2025 में अब तक मिश्रित प्रदर्शन करने वाले संजू सैमसन को इस मैच में टीम के लिए बेहतर बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि अन्य बल्लेबाज खराब फॉर्म में हैं. संजू को चेन्नई के तेज गेंदबाज खलील अहमद की चुनौती का सामना करना पड़ेगा, जो इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और शुरुआत में विकेट निकालने में माहिर हैं. राजस्थान के लिए ध्रुव जुरेल अब तक की सबसे मजबूत बल्लेबाजी कड़ी साबित हुए हैं और वे इस मैच में चेन्नई के स्पिन आक्रमण, खासकर नूर अहमद के खिलाफ खुद को साबित करना चाहेंगे. नूर अहमद चेन्नई के लिए मध्य ओवरों में सबसे घातक गेंदबाज साबित हुए हैं और उन्होंने कई महत्वपूर्ण बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा है.

सीएसके बनाम आरआर आईपीएल 2025 का पहला मैच कब और कहां खेला जाएगा?

सीएसके बनाम आरआर आईपीएल 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कहां और कैसे देखें?

भारत में इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का आधिकारिक प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास हैं. जो जियो और स्टार स्पोर्ट्स इंडिया के विलय के बाद दर्शक आईपीएल मैच को स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनलों पर देख सकते हैं. इसके अलावा, राजस्थान रॉयल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2025 मैच का ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए जियोहॉटस्टार ऐप पर यह मैच लाइव उपलब्ध होगा, जहां प्रशंसक मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर सीएसके बनाम आरआर मुकाबले का लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं.

सीएसके बनाम आरआर आईपीएल 2025 के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन और इम्पैक्ट प्लेयर्स

राजस्थान रॉयल्स: यशस्वी जयसवाल, संजू सैमसन, नितीश राणा, रियान पराग (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), शिम्रोन हेटमायर, वानिंदु हसरंगा, जोफ्रा आर्चर, महेश थीक्षाना, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा

इम्पैक्ट प्लेयर्स: कुणाल सिंह राठौड़, शुभम दुबे, आकाश मधवाल, कुमार कार्तिकेय, क्वेना मफाका

चेन्नई सुपर किंग्स: रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), रचिन रवींद्र, डेवोन कॉनवे, शिवम दुबे, शेख रशीद, रवींद्र जडेजा, एमएस धोनी (विकेटकीपर), कमलेश नागरकोटी, नूर अहमद, मथीशा पथिराना, खलील अहमद

इम्पैक्ट प्लेयर्स: राहुल त्रिपाठी, सैम कुरेन, विजय शंकर, जेमी ओवरटन