Vignesh Puthur Mumbai Indians: जिसे समझा पत्थर, वह निकला 'कोहीनूर'! मुंबई इंडियंस को मिल गया नया स्पिन जादूगर, धोनी भी हुए कायल (Watch Video)

Vignesh Puthur Mumbai Indians: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 के 18वें सीजन में मुंबई इंडियंस (MI) ने विग्नेश पुथुर नाम का नया 'हीरा' तराशा है, जिसने अपने डेब्यू मैच में ही कमाल कर दिया. विग्नेश ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ 4 ओवर में 32 रन देकर 3 विकेट लिए और बड़े-बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया. उनके इस प्रदर्शन से न सिर्फ फैंस, बल्कि महेंद्र सिंह धोनी भी हैरान हैं. केरल के मल्लपुरम के रहने वाले 24 साल के विग्नेश पुथुर बेहद साधारण परिवार से आते हैं. उनके पिता ऑटो रिक्शा चलाते हैं, लेकिन उन्होंने विग्नेश के क्रिकेट के सपने को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, IPL 2025 के मेगा ऑक्शन में मुंबई इंडियंस ने विग्नेश को सिर्फ 30 लाख रुपये के बेस प्राइस में खरीदा. वो स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं और इस सीजन में बतौर ऑलराउंडर खेलते नजर आएंगे.

