नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के 29 वर्षीय स्टार बॉलिंग ऑलराउंडर सोमपाल कामी ने हाल ही में भारत के उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का दौरा किया. जहां उन्होंने पूजा-अर्चना करने और देवता का आशीर्वाद लेने के बाद कहा, "मुझे बहुत अच्छा लगा, और जब मैंने सुना कि अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति स्थापित की गई है, तो यह एक सुंदर मूर्ति है. मेरा परिवार और मैं वास्तव में वहां जाने और प्रार्थना करने के लिए उत्साहित थे..."। उन्होंने नेपाल में क्रिकेट पर भी अपने विचार साझा किए और दावा किया कि नेपाल क्रिकेट टीम का भविष्य उज्ज्वल है. नीचे आप देख सकतें हैं.

Ayodhya, Uttar Pradesh: Nepalese cricketer Sompal Kami says, "It felt great, and when I heard that the idol of Lord Ram has been established in Ayodhya, it's a beautiful idol. My family and I were really excited to visit and offer our prayers..." https://t.co/Fwecenh0hO pic.twitter.com/Jsljxm480i

