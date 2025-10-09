Ayodhya Cylinder Blast: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक बड़ा हादसा हुआ है. यहां पूराकलंदर (Purakalandar Blast) इलाके में गुरुवार रात एक मकान जोरदार धमाके के साथ ढह गया. ब्लास्ट में तीन बच्चों और दो युवकों समेत पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई. बताया जा रहा है कि विस्फोट रसोई गैस सिलेंडर या पटाखों से हुआ होगा. विस्फोट की आवाज सुनकर स्थानीय निवासी घटनास्थल पर पहुंचे और मलबा हटाने लगे. पुलिस (Ayodhya Police) और प्रशासन की टीमें भी तुरंत पहुंचीं और बचाव कार्य शुरू किया. अब तक पांच शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि कुछ लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने घटना पर दुख व्यक्त किया है और अधिकारियों को घटनास्थल पर बचाव कार्य (Rescue Operations) में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं.

अयोध्या में सिलेंडर ब्लास्ट, 5 लोगों की मौत

मलबे में चल रहा है सर्च ऑपरेशन

अयोध्या में एक घर में ब्लास्ट होने से 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे की वजह सिलिंडर ब्लास्ट होना बताया जा रहा है। मलबे में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। pic.twitter.com/jkFPLKo9WR — NBT Uttar Pradesh (@UPNBT) October 9, 2025

