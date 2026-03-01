Zimbabwe vs South Africa,  T20 World Cup 2026 51st Match Prediction: सुपर 8 मुकाबले में जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी दक्षिण अफ्रीका, सम्मान के लिए उतरेगी जिम्बाब्वे, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

Zimbabwe National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, T20 World Cup 2026 51st Match Winner Prediction: जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 51वां मुकाबला आज यानी 1 मार्च 2026 को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium, Delhi) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से शुरू होगा. दक्षिण अफ्रीका की टीम पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुकी है और टूर्नामेंट में लगातार छह मुकाबले जीतकर शानदार फॉर्म में है. दूसरी ओर सिकंदर रजा की कप्तानी वाली जिम्बाब्वे टीम टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है और इस मुकाबले को जीतकर अपने अभियान का सकारात्मक अंत करना चाहेगी. यह भी पढ़ें: Zimbabwe vs South Africa T20 World Cup Stats: टी20 वर्ल्ड कप और टी20 इंटरनेशनल में एक-दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा है जिम्बाब्वे बनाम दक्षिण अफ्रीका का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आंकड़े

दक्षिण अफ्रीका की टीम ने इस टूर्नामेंट में बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में शानदार प्रदर्शन किया है. एडेन मार्करम, क्विंटन डी कॉक और डेविड मिलर जैसे बल्लेबाज लगातार रन बना रहे हैं, जबकि कगिसो रबाडा, एनरिक नॉर्टजे और केशव महाराज गेंदबाजी में अहम भूमिका निभा रहे हैं. दूसरी ओर जिम्बाब्वे की टीम सिकंदर रजा, रयान बर्ल और ब्लेसिंग मुजारबानी जैसे खिलाड़ियों पर निर्भर करेगी, जिन्हें इस मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन करना होगा.

दक्षिण अफ्रीका बनाम जिम्बाब्वे T20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (SA vs ZIM T20 Head To Head Record)

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच कुल आठ मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दक्षिण अफ्रीका की टीम ने सात मैच जीते हैं, जबकि जिम्बाब्वे को एक भी मुकाबले में जीत नहीं मिली है. एक मैच बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ है. टी20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के बीच दो बार भिड़ंत हुई है, जिसमें एक मुकाबला दक्षिण अफ्रीका ने जीता, जबकि दूसरा मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था.

ये टीम मार सकती है बाजी (SA vs ZIM Match Winner Prediction)

मौजूदा फॉर्म, संतुलित टीम संयोजन और टूर्नामेंट में लगातार जीत को देखते हुए दक्षिण अफ्रीका का पलड़ा काफी भारी नजर आता है. उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों मजबूत हैं और टीम आत्मविश्वास से भरी हुई है.

हालांकि जिम्बाब्वे के पास सिकंदर रजा, रयान बर्ल और ब्लेसिंग मुजारबानी जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो अपने दम पर मैच का रुख बदल सकते हैं. अगर जिम्बाब्वे की टीम शुरुआती विकेट लेने में सफल रहती है और बल्लेबाज अच्छी शुरुआत देते हैं, तो मुकाबला रोमांचक हो सकता है.

दक्षिण अफ्रीका की जीत की संभावना: 80%

जिम्बाब्वे की जीत की संभावना: 20%

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (SA vs ZIM T20 World Cup 2026 Playing Prediction)

जिम्बाब्वे: तदिवानाशे मरुमानी (विकेटकीपर), सिकंदर रजा (कप्तान), ब्रायन बेनेट, डायन मायर्स, रयान बर्ल, टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्रैड इवांस, ब्लेसिंग मुजारबानी, रिचर्ड नगारावा और वेलिंगटन मसाकाद्जा.

दक्षिण अफ्रीका: एडेन मार्करम (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रयान रिकेलटन, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को जानसन, केशव महाराज, कगिसो रबाडा, लुंगी एंगिडी और एनरिक नॉर्टजे.

