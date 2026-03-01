Zimbabwe vs South Africa, T20 World Cup 2026 51st Match Key Players To Watch Out: जिम्बाब्वे बनाम दक्षिण अफ्रीका मुकाबले में इन स्टार खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

Zimbabwe National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, T20 World Cup 2026 51st Match Key Players To Watch: जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सुपर 8 मुकाबला आज यानी 1 मार्च 2026 को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से शुरू होगा. दक्षिण अफ्रीका की टीम पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुकी है और टूर्नामेंट में लगातार छह मुकाबले जीतकर शानदार फॉर्म में है. वहीं सिकंदर रजा की कप्तानी वाली जिम्बाब्वे टीम टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है और इस मुकाबले में सम्मान के लिए उतरेगी. यह भी पढ़ें: Zimbabwe vs South Africa T20 World Cup Stats: टी20 वर्ल्ड कप और टी20 इंटरनेशनल में एक-दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा है जिम्बाब्वे बनाम दक्षिण अफ्रीका का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आंकड़े

दक्षिण अफ्रीका की टीम इस मुकाबले में अपने प्रमुख खिलाड़ियों को लय में बनाए रखना चाहेगी, जबकि जिम्बाब्वे की टीम अपने अभियान का सकारात्मक अंत करने की कोशिश करेगी. ऐसे में इस मुकाबले में कई स्टार खिलाड़ियों पर फैंस की नजर रहने वाली है.

दक्षिण अफ्रीका बनाम जिम्बाब्वे T20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (SA vs ZIM T20 Head To Head Record)

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच कुल आठ मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दक्षिण अफ्रीका की टीम ने सात मुकाबले जीते हैं, जबकि जिम्बाब्वे को एक भी मुकाबले में जीत नहीं मिली है. एक मैच बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ है. टी20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के बीच दो मुकाबले हुए हैं, जिसमें एक दक्षिण अफ्रीका ने जीता, जबकि दूसरा बारिश के कारण रद्द हो गया था.

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होगी निगाह (Key Players To Watch)

सिकंदर रजा: जिम्बाब्वे के कप्तान और टीम के सबसे अनुभवी ऑलराउंडर. वह बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख बदल सकते हैं और इस मुकाबले में टीम को मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

रयान बर्ल: मिडिल ऑर्डर के भरोसेमंद बल्लेबाज और उपयोगी ऑलराउंडर. वह बड़े शॉट खेलने और अहम मौकों पर विकेट लेने की क्षमता रखते हैं.

ब्लेसिंग मुजारबानी: जिम्बाब्वे के प्रमुख तेज गेंदबाज, जो नई गेंद से विकेट निकालने में सक्षम हैं और दक्षिण अफ्रीका के मजबूत बल्लेबाजी क्रम को चुनौती दे सकते हैं.

एडेन मार्करम: दक्षिण अफ्रीका के कप्तान और टीम के प्रमुख बल्लेबाज. वह पारी को संभालने और तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं.

क्विंटन डी कॉक: अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज, जो टीम को तेज शुरुआत देने में अहम भूमिका निभा सकते हैं और बड़े मैचों के खिलाड़ी माने जाते हैं.

कगिसो रबाडा: दक्षिण अफ्रीका के स्टार तेज गेंदबाज, जो अपनी गति और सटीक लाइन-लेंथ से किसी भी बल्लेबाजी क्रम को परेशान कर सकते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (SA vs ZIM T20 World Cup 2026 Playing Prediction)

जिम्बाब्वे: तदिवानाशे मरुमानी (विकेटकीपर), सिकंदर रजा (कप्तान), ब्रायन बेनेट, डायन मायर्स, रयान बर्ल, टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्रैड इवांस, ब्लेसिंग मुजारबानी, रिचर्ड नगारावा और वेलिंगटन मसाकाद्जा.

दक्षिण अफ्रीका: एडेन मार्करम (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रयान रिकेलटन, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को जानसन, केशव महाराज, कगिसो रबाडा, लुंगी एंगिडी और एनरिक नॉर्टजे.

नोट: जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.