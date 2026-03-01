Zimbabwe vs South Africa, T20 World Cup 2026 51st Match Toss Winner Prediction: दिल्ली में जिम्बाब्वे बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

Zimbabwe National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, ICC T20 World Cup 2026 51st Match Toss Winner Prediction: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 51वां मुकाबला आज यानी 1 मार्च को जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से खेला जाएगा. यह मैच सुपर-8 का मुकाबला है, जहां दक्षिण अफ्रीका की टीम पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी है. दक्षिण अफ्रीका टीम की कमान एडेन मार्करम (Aiden Markram) के हाथों में है, जबकि जिम्बाब्वे टीम की अगुवाई सिकंदर रजा (Sikandar Raza) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Zimbabwe vs South Africa, T20 World Cup 2026 51st Match Live Streaming In India: जिम्बाब्वे बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच आज खेला जाएगा सुपर 8 मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाएं लाइव मैच का लुफ्त

दक्षिण अफ्रीका की टीम इस टूर्नामेंट में अब तक अजेय रही है और लगातार छह मुकाबले जीत चुकी है. बल्लेबाजी में क्विंटन डी कॉक और डेविड मिलर शानदार फॉर्म में हैं, जबकि गेंदबाजी में कगिसो रबाडा और केशव महाराज टीम के प्रमुख हथियार हैं. दूसरी ओर जिम्बाब्वे की टीम सुपर-8 में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी है, लेकिन सिकंदर रजा, रयान बर्ल और ब्लेसिंग मुजारबानी जैसे खिलाड़ी इस मुकाबले में मजबूत चुनौती पेश कर सकते हैं.

दक्षिण अफ्रीका बनाम जिम्बाब्वे टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (SA vs ZIM T20I Head To Head Record)

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच अब तक 8 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दक्षिण अफ्रीका ने 7 मुकाबले जीते हैं, जबकि जिम्बाब्वे को एक भी मैच में जीत नहीं मिली है. एक मुकाबला बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ है. टी20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के बीच 2 मुकाबले हुए हैं, जिसमें एक दक्षिण अफ्रीका ने जीता, जबकि दूसरा बारिश के कारण रद्द हो गया था.

टॉस का महत्व (Toss And Pitch Report)

यह मुकाबला अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली में खेला जाएगा. इस मैदान की पिच पर शुरुआती ओवरों में स्पिन गेंदबाजों को मदद मिल सकती है, जबकि बाद में बल्लेबाजी आसान हो सकती है. इस मैदान पर हाल के मुकाबले लो-स्कोरिंग रहे हैं. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर सकती है, ताकि स्कोरबोर्ड पर रन डालकर दबाव बनाया जा सके.

जिम्बाब्वे बनाम दक्षिण अफ्रीका में कौन होगा टॉस का बॉस? (SA vs ZIM Toss Winner Prediction)

जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेले गए पिछले आठ मैच में दक्षिण अफ्रीका ने पांच बार टॉस जीता था, जबकि जिम्बाब्वे की टीम ने महज तीन बार टॉस अपने नाम नहीं किया हैं. आज के रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका टॉस जीत सकती हैं. टॉस की भविष्यवाणी पिछले टॉस परिणामों पर आधारित है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (SA vs ZIM 51st Match Playing Prediction)

जिम्बाब्वे: तदिवानाशे मरुमानी (विकेटकीपर), सिकंदर रजा (कप्तान), ब्रायन बेनेट, डायन मायर्स, रयान बर्ल, टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्रैड इवांस, ब्लेसिंग मुजारबानी, रिचर्ड नगारावा और वेलिंगटन मसाकाद्जा.

दक्षिण अफ्रीका: एडेन मार्करम (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रयान रिकेलटन, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को जानसन, केशव महाराज, कगिसो रबाडा, लुंगी एंगिडी और एनरिक नॉर्टजे.

नोट: जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.