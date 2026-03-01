India vs West Indies, T20 World Cup 2026 52nd Match Preview: आज भारत बनाम वेस्टइंडीज के बीच खेला जाएगा अहम मुकाबला, मैच से पहले जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

भारत बनाम वेस्टइंडीज (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs West Indies National Cricket Team, ICC Men's T20 World Cup 2026 52nd Match Preview Details: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 52वां मुकाबला आज यानी 1 मार्च को भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलकाता (Kolkata) के ईडन गार्डन्स (Eden Gardens) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से शुरू होगा. यह मैच सुपर-8 के ग्रुप-1 का अहम मुकाबला है, जहां दोनों टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाने के इरादे से मैदान में उतरेंगी. इस मुकाबले को वर्चुअल नॉकआउट माना जा रहा है, क्योंकि जीतने वाली टीम अंतिम चार में पहुंच जाएगी, जबकि हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के हाथों में है, जबकि वेस्टइंडीज की अगुवाई शाई होप (Shai Hope) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: India vs West Indies, T20 World Cup 2026 52nd Match Live Streaming In India: भारत बनाम वेस्टइंडीज के बीच आज खेला जाएगा सुपर-8 का अहम मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाएं लाइव मैच का लुफ्त

भारत की टीम पिछले मुकाबले में शानदार प्रदर्शन के बाद आत्मविश्वास से भरी हुई है. टीम के टॉप ऑर्डर ने अच्छी बल्लेबाजी की है, जिसमें ईशान किशन, अभिषेक शर्मा और सूर्यकुमार यादव ने अहम योगदान दिया है. वहीं गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह टीम के प्रमुख हथियार हैं. दूसरी ओर वेस्टइंडीज की टीम भी विस्फोटक बल्लेबाजी लाइनअप के साथ मैदान में उतरेगी. शिमरोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल और ब्रैंडन किंग जैसे बल्लेबाज मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं, जबकि जेसन होल्डर और अकील होसेन गेंदबाजी में अहम भूमिका निभा सकते हैं. दोनों टीमों के बीच मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है.

भारत बनाम वेस्टइंडीज टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND vs WI T20I Head To Head Record)

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक 30 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारत ने 19 मैच जीते हैं, जबकि वेस्टइंडीज को 10 मुकाबलों में जीत मिली है. एक मुकाबला बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ है. वहीं टी20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज का रिकॉर्ड भारत के खिलाफ बेहतर रहा है, जहां उन्होंने तीन मुकाबले जीते हैं, जबकि भारत को केवल एक जीत मिली है.

ईडन गार्डन्स की पिच रिपोर्ट (Eden Gardens Pitch Report)

कोलकाता के ईडन गार्डन्स की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है, जहां बड़े स्कोर देखने को मिल सकते हैं. शुरुआत में तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिल सकती है, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा, बल्लेबाजी आसान हो जाएगी. मिडिल ओवर्स में स्पिन गेंदबाज अहम भूमिका निभा सकते हैं. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम लक्ष्य का पीछा करना पसंद कर सकती है, खासकर ओस के कारण दूसरी पारी में बल्लेबाजी आसान हो सकती है.

भारत बनाम वेस्टइंडीज के बीच रोमांचक मुकाबले के लिए मुख्य खिलाड़ी (IND vs WI Key Players To Watch Out): सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, शिमरोन हेटमायर और रोवमैन पॉवेल जैसे खिलाड़ी मैच का रुख बदल सकते हैं. इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दूसरे को कर सकते हैं परेशान (Mini Battle): सूर्यकुमार यादव और शमार जोसेफ के बीच की भिड़ंत मैच का रुख तय कर सकती है. वहीं हार्दिक पांड्या और अकील होसेन के बीच मिडिल ओवर्स की टक्कर भी काफी अहम रहने वाली है.

भारत बनाम वेस्टइंडीज के बीच 52वां मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा? (IND vs WI T20 World Cup 52nd Match Date And Venue)

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 52वां मुकाबला आज ईडन गार्डन्स, कोलकाता में खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से शुरू होगा. टॉस मैच शुरू होने से लगभग 30 मिनट पहले यानी 6:30 बजे किया जाएगा.

भारत में भारत बनाम वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाले 52वें मुकाबले का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (IND vs WI T20 World Cup 52nd Match Live TV Channel Telecast In India)

इस मुकाबले का सीधा प्रसारण भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर लाइव देखा जा सकता है.

भारत बनाम वेस्टइंडीज के बीच 52वें मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग भारत में कहां देखें? (Where To Watch IND vs WI T20 World Cup 52nd Match Live Streaming In India)

इस मुकाबले की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग आप जियोहॉटस्टार (JioHotstar) ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND vs WI 52nd Match Playing Prediction)

भारत: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव.

वेस्टइंडीज: शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), ब्रैंडन किंग, शिमरोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, रोस्टन चेस, शेरफेन रदरफोर्ड, जेसन होल्डर, रोमारियो शेफर्ड, अकील होसेन, शमार जोसेफ, जेडन सील्स.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.