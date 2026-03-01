India vs West Indies, T20 World Cup 2026 52nd Match Live Streaming In India: भारत बनाम वेस्टइंडीज के बीच आज खेला जाएगा सुपर-8 का अहम मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाएं लाइव मैच का लुफ्त

India National Cricket Team vs West Indies National Cricket Team, ICC Men's T20 World Cup 2026 52nd Match Live Streaming And Telecast Details: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 52वां मुकाबला आज यानी 1 मार्च को भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलकाता (Kolkata) के ईडन गार्डन्स (Eden Gardens) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से शुरू होगा. यह मैच सुपर-8 के ग्रुप-1 का अहम मुकाबला है, जहां दोनों टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाने के इरादे से मैदान में उतरेंगी. इस मुकाबले को वर्चुअल नॉकआउट माना जा रहा है, क्योंकि जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी, जबकि हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के हाथों में है, जबकि वेस्टइंडीज की अगुवाई शाई होप (Shai Hope) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: India vs West Indies, T20 World Cup 2026 52nd Match Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा टीम इंडिया बनाम वेस्टइंडीज के बीच सुपर-8 का महामुकाबला? इस स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें, यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

भारत की टीम पिछले मुकाबले में शानदार प्रदर्शन के बाद आत्मविश्वास से भरी हुई है. टीम के लिए सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा बल्लेबाजी में अहम भूमिका निभा सकते हैं, जबकि जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करेंगे. दूसरी ओर वेस्टइंडीज की टीम भी मजबूत नजर आ रही है. शिमरोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल और ब्रैंडन किंग जैसे विस्फोटक बल्लेबाज टीम को बड़ा स्कोर दिला सकते हैं, जबकि जेसन होल्डर और अकील होसेन गेंदबाजी में अहम भूमिका निभा सकते हैं. ईडन गार्डन्स की बल्लेबाजी अनुकूल पिच पर दोनों टीमों के बीच हाई-स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है.

भारत बनाम वेस्टइंडीज टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND vs WI T20I Head To Head Record)

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक 30 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारत ने 19 मैच जीते हैं, जबकि वेस्टइंडीज को 10 मुकाबलों में जीत मिली है. एक मुकाबला बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ है.

भारत बनाम वेस्टइंडीज के बीच 52वां मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा? (IND vs WI T20 World Cup 52nd Match Date And Venue)

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 52वां मुकाबला आज यानी 1 मार्च को भारत और वेस्टइंडीज के बीच ईडन गार्डन्स, कोलकाता में खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से शुरू होगा. टॉस मैच शुरू होने से लगभग 30 मिनट पहले यानी 6:30 बजे होगा.

भारत में भारत बनाम वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाले 52वें मुकाबले का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (IND vs WI T20 World Cup 52nd Match Live TV Channel Telecast In India)

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के इस मुकाबले का सीधा प्रसारण भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर लाइव देखा जा सकता है.

भारत बनाम वेस्टइंडीज के बीच 52वें मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग भारत में कहां देखें? (Where To Watch IND vs WI T20 World Cup 52nd Match Live Streaming In India)

भारत और वेस्टइंडीज के बीच इस मुकाबले की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग आप जियोहॉटस्टार (JioHotstar) ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND vs WI 52nd Match Playing Prediction)

भारत: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव.

वेस्टइंडीज: शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), ब्रैंडन किंग, शिमरोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, रोस्टन चेस, शेरफेन रदरफोर्ड, जेसन होल्डर, रोमारियो शेफर्ड, अकील होसेन, शमार जोसेफ, जेडन सील्स.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.