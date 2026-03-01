India vs West Indies, T20 World Cup 2026 52nd Match Prediction: करो या मरो मुकाबले में वेस्टइंडीज को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचना चाहेगा भारत, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

भारत बनाम वेस्टइंडीज (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs West Indies National Cricket Team, ICC Men's T20 World Cup 2026 52nd Match Winner Prediction: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 52वां मुकाबला आज यानी 1 मार्च को भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलकाता (Kolkata) के ईडन गार्डन्स (Eden Gardens) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. सुपर-8 के ग्रुप-1 का यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करेगी, जबकि हारने वाली टीम का सफर यहीं समाप्त हो जाएगा. यह सुपर-8 चरण में ग्रुप-1 का निर्णायक मुकाबला होगा. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की कप्तानी सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) कर रहे हैं, जबकि वेस्टइंडीज की कमान शाई होप (Shai Hope) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: India vs West Indies, T20 World Cup 2026 52nd Match Preview: आज भारत बनाम वेस्टइंडीज के बीच खेला जाएगा अहम मुकाबला, मैच से पहले जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

भारत की टीम पिछले मुकाबले में शानदार प्रदर्शन के बाद आत्मविश्वास से भरी हुई है. टीम के लिए सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा बल्लेबाजी में अहम भूमिका निभा सकते हैं, जबकि जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करेंगे. भारत की बल्लेबाजी लाइनअप काफी मजबूत नजर आ रही है, जो किसी भी लक्ष्य का पीछा करने या बड़ा स्कोर खड़ा करने में सक्षम है.

दूसरी ओर वेस्टइंडीज की टीम भी संतुलित और खतरनाक नजर आती है. टीम के पास शिमरोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल और ब्रैंडन किंग जैसे विस्फोटक बल्लेबाज मौजूद हैं, जबकि जेसन होल्डर, अकील होसेन और शमार जोसेफ गेंदबाजी में अहम भूमिका निभा सकते हैं. वेस्टइंडीज की टीम बड़े मैचों में दबाव झेलने का अनुभव रखती है और भारत के लिए कड़ी चुनौती पेश कर सकती है.

भारत बनाम वेस्टइंडीज टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND vs WI T20I Head To Head Record)

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक 30 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारत ने 19 मैच जीते हैं, जबकि वेस्टइंडीज को 10 मुकाबलों में जीत मिली है. एक मुकाबला बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ है.

ये टीम मार सकती है बाजी (IND vs WI Match Winner Prediction)

मौजूदा फॉर्म, मजबूत बल्लेबाजी क्रम और अनुभवी गेंदबाजी आक्रमण को देखते हुए भारत का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है. ईडन गार्डन्स की बल्लेबाजी के अनुकूल पिच पर सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या और ईशान किशन जैसे बल्लेबाज बड़ा स्कोर बना सकते हैं. वहीं गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को मुश्किल में डाल सकते हैं. हालांकि वेस्टइंडीज के पास पावर-हिटिंग बल्लेबाज मौजूद हैं, जो किसी भी समय मैच का रुख बदल सकते हैं.

भारत की जीत की संभावना: 60%

वेस्टइंडीज की जीत की संभावना: 40%

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND vs WI 52nd Match Playing Prediction)

भारत: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव.

वेस्टइंडीज: शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), ब्रैंडन किंग, शिमरोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, रोस्टन चेस, शेरफेन रदरफोर्ड, जेसन होल्डर, रोमारियो शेफर्ड, अकील होसेन, शमार जोसेफ, जेडन सील्स.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.