IPL 2025: LSG बनाम PBKS मैच से पहले ऋषभ पंत ने मार्कस स्टोइनिस को प्रैक्टिस सेशन के दौरान लगाया गले, दोनों ने की लंबी बातचीत- Video

IPL 2025: लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स के खिलाफ मुकाबले से पहले लखनऊ के एकाना स्टेडियम में मार्कस स्टोइनिस का अभिवादन किया. प्रशिक्षण सत्र के दौरान दोनों ने गर्मजोशी से गले मिले और लंबी बातचीत की. जिसका वीडियो एलएसजी ने अपने आधिकारिक सोशल सोशल मीडिया हैंडल से साझा किया है. बता दें की यह लखनऊ का तीसरा मैच होगा. लखनऊ की टीम को एक मैच में दिल्ली के खिलाफ हार मिली. जबकि हैदराबाद के खिलाफ धमाकेदार जीत दर्ज की. वहीं पंजाब किंग्स का इस सीजन का दूसरा मैच होगा. पहले मैच में उन्होंने गुजरात को 11 रन से हराया. नीचे आप वीडियो देख सकतें हैं.

Welcome back to Ekana, old friend 🥹 pic.twitter.com/qrHoocV6El

— Lucknow Super Giants (@LucknowIPL) March 29, 2025