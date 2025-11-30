South Africa National Cricket Team vs India National Cricket Team: दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (IND vs SA) तीन मैचों की वनडे सीरीज़ का पहला मुकाबला 30 नवंबर (रविवार) को रांची (Ranchi) के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स (JSCA International Stadium Complex) में खेला जा रहा हैं. विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज़ के पहले मुकाबले में वापसी करते हुए अपने करियर का 52वां शतक जड़कर एक बार फिर साबित कर दिया कि वे क्यों आधुनिक क्रिकेट के बादशाह माने जाते हैं. विराट ने खास अंदाज़ में सेलिब्रेशन किया, हालांकि एक फैन के मैदान में घुस आने से यह पल कुछ क्षणों के लिए बाधित हुआ. सुरक्षा कर्मियों द्वारा फैन को हटाने के बाद विराट ने आसमान की ओर देखकर भगवान का धन्यवाद दिया. उनके इस ऐतिहासिक शतक पर भारतीय ड्रेसिंग रूम से खड़े होकर तालियों के साथ शानदार स्वागत हुआ, जिसने स्टेडियम का माहौल और भी भावुक बना दिया.

विराट कोहली का शतक सेलिब्रेशन बीच मैदान में घुसा फैन

52nd century for Virat Kohli! 🔥 The King does it again vs South Africa — and a fan even touched his feet to honour the milestone. Legends don’t just play, they inspire devotion. 👑🇮🇳 #ViratKohli #KingKohli #INDvSA pic.twitter.com/m0QdYqOqrS — Awkward News (@AwkwardNeuz) November 30, 2025

