Lord’s Cricket Stadium Lunch Menu: इंग्लैंड और भारत के बीच लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट 2025 का पांचवां दिन बेहद रोमांचक मोड़ पर है. मुकाबले में जहां एक ओर इंग्लैंड का पलड़ा थोड़ा भारी नज़र आ रहा है, वहीं लंच ब्रेक में खिलाड़ियों को खास व्यंजन परोसे गए। लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम ने खिलाड़ियों के लिए जो मेन्यू तैयार किया, उसमें भारतीय और अंग्रेज़ी दोनों स्वादों का बेहतरीन मेल देखने को मिला. लंच में बटरनट स्क्वैश सूप, चिकन सुप्रीम, तंदूरी लैम्ब रम्प, लैम्ब समोसा, सी बास और स्कैलप्स की फिलेट्स, टाइगर प्रॉन, येलो स्प्लिट पी करी, आलू की सब्ज़ी, बासमती चावल, न्यू पोटैटो, ब्रोकोली, फूलगोभी, गाजर, प्रॉन इन मैरी रोज़ सॉस, फ्रूट सलाद और ग्रीक योगर्ट जैसे स्वादिष्ट व्यंजन शामिल थे. यह मेन्यू खिलाड़ियों को ऊर्जा देने के साथ-साथ भारतीय और ब्रिटिश व्यंजनों का स्वाद भी प्रदान करता है.

लॉर्ड्स टेस्ट के लंच में खिलाड़ियों के लिए पूरा मेन्यू

On the menu in the Players' Dining Room for day five! pic.twitter.com/fRbhyoovdY

— Lord's Cricket Ground (@HomeOfCricket) July 14, 2025