धर्मशाला में पैराग्लाइडिंग के दौरान गुजरात के पर्यटक की मौत; पायलट घायल: VIDEO आया सामने

धर्मशाला: पर्यटकों के लिए पहाड़ों की खूबसूरती के बीच रोमांच का अनुभव कई बार जानलेवा भी साबित हो सकता है. ऐसा ही एक दर्दनाक हादसा रविवार शाम धर्मशाला के पास हुआ, जहां गुजरात के 25 वर्षीय सतीश की पैराग्लाइडिंग के दौरान मौत हो गई. यह हादसा इंद्रुनाग पैराग्लाइडिंग साइट के ऊपर स्थित बंगोटू नामक स्थान पर हुआ. अधिकारियों के मुताबिक, यह साइट एचपी एयरो-स्पोर्ट्स रूल्स 2022 के तहत मान्यता प्राप्त नहीं है. न ही वहां कोई सुरक्षा अधिकारी (मार्शल) तैनात था, जो हाई कोर्ट के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है.

सतीश एक टैंडम फ्लाइट पर था यानी उसके साथ एक प्रशिक्षित पायलट भी था. उड़ान भरते ही दोनों असंतुलित होकर नीचे गिर पड़े. पायलट को चोटें आई हैं और उसका इलाज चल रहा है, जबकि सतीश को तुरंत धर्मशाला के जोनल अस्पताल ले जाया गया और फिर टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां सोमवार को उसकी मौत हो गई.

🚨Paragliding turns fatal in Dharamshala

25yr old Satish from Ahmedabad plunged to his death mid-air after the glider lost control and crashed into a ditch

Video of the incident shows a shockingly unprofessional setup..no visible checks, no backup safety

Another life lost to… pic.twitter.com/s8l1DohGtQ

