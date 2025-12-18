Dalhousie Passengers Jump Out Of Vehicle: डलहौजी की पहाड़ी सड़क पर पीछे की ओर लुढ़कने लगी टूरिस्ट गाड़ी, अपनी जान बचाने के लिए चलती कार से कूदे यात्री

हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल डलहौजी में एक डरावनी घटना सामने आई है. डलहौजी-खजियार मार्ग पर पर्यटकों से भरा एक वाहन अचानक अनियंत्रित होकर ढलान पर पीछे की ओर लुढ़कने लगा.गनीमत रही कि वाहन में सवार यात्रियों ने सूझबूझ दिखाई और समय रहते चलती गाड़ी से बाहर कूद गए, जिससे एक बड़ी जनहानि टल गई. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने पहाड़ी रास्तों पर सुरक्षा को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है.

कैसे हुआ हादसा?

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पर्यटकों से भरी एक सफेद रंग की एसयूवी पहाड़ी रास्ते पर चढ़ाई कर रही थी. अचानक किसी तकनीकी खराबी या वाहन के रुकने के कारण वह नियंत्रण खो बैठी और पीछे की ओर ढलान पर तेजी से लुढ़कने लगी. जैसे ही चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खोया, यात्रियों में चीख-पुकार मच गई. गाड़ी को खाई की ओर पीछे लुढ़कते देख यात्रियों ने अपनी जान बचाने के लिए दरवाजे खोलकर बाहर कूदना शुरू कर दिया.

वीडियो में दिखा खौफनाक मंजर

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि गाड़ी तेजी से पीछे की तरफ आ रही है। सड़क पर पीछे से आ रहे अन्य वाहनों और वहां खड़े लोगों में अफरातफरी मच गई. वाहन के लुढ़कते समय एक के बाद एक यात्री बाहर गिरते हुए नजर आ रहे हैं.अंततः वाहन सड़क किनारे के पैरापेट (सुरक्षा दीवार) से टकराकर रुक गया, जिससे वह गहरी खाई में गिरने से बच गया.

सभी यात्री सुरक्षित

राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.वाहन से कूदने के कारण कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं, जिनका प्राथमिक उपचार किया गया है.मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों और अन्य पर्यटकों ने तुरंत यात्रियों की मदद की और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि यह हादसा वाहन की तकनीकी खराबी के कारण हुआ या मानवीय चूक की वजह से.

Tourist Vehicle With Passengers Rolls Backwards on Dalhousie Hill Road

VIDEO | Himachal Pradesh: A major accident was narrowly averted in Dalhousie when a tourist vehicle rolled backward at the popular Panchpula spot. Several tourists were injured after losing balance, but the vehicle was saved from plunging into the gorge, and the incident was… pic.twitter.com/XPH6eKfF9J — Press Trust of India (@PTI_News) December 17, 2025

पहाड़ी रास्तों पर सावधानी की अपील

सर्दियों और पर्यटन सीजन के दौरान हिमाचल प्रदेश की सड़कों पर भारी भीड़ रहती है। स्थानीय प्रशासन ने पर्यटकों से अपील की है कि वे पहाड़ी रास्तों पर अनुभवी चालकों के साथ ही यात्रा करें और वाहन की फिटनेस की पहले जांच कर लें.ढलान वाली सड़कों पर अचानक ब्रेक या गियर की समस्या ऐसे हादसों का मुख्य कारण बनती है.

यह घटना उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो पहाड़ी क्षेत्रों में ड्राइविंग को हल्के में लेते हैं. फिलहाल, वाहन को सुरक्षित सड़क पर वापस लाया गया है और यातायात सामान्य है.