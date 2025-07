WI vs AUS 3rd Test 2025 Day 3 Live Streaming: जानिए कब, कहां और कैसे देखें ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्टइंडीज आखिरी टेस्ट मैच के तीसरे दिन का लाइव प्रसारण

वेस्टइंडीज बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Where To Watch West Indies Cricket Team vs Australia National Cricket Team Match Live Telecast: वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 चक्र का तीसरा टेस्ट मैच आज रात यानि 13 जुलाई(रविवार) से जमैका (Jamaica ) के सबीना पार्क, किंग्स्टन (Sabina Park, Kingston) में खेला जा रहा हैं. ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच चल रही तीन मैचों की टेस्ट सीरीज़ के तीसरे और अंतिम मुकाबले का दूसरा दिन भी बेहद रोमांचक रहा. मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की पकड़ में नज़र आ रहा है, लेकिन वेस्टइंडीज के गेंदबाज़ों ने जोरदार वापसी करते हुए मेज़बानों को मुश्किल में डाल दिया है. दूसरे दिन के खेल की समाप्ति तक ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 6 विकेट के नुकसान पर 99 रन बना लिए हैं और उनकी कुल बढ़त अब 181 रनों की हो गई है. भारत के हाथों से निकला तीसरा टेस्ट मैच, इंग्लैंड जीत से मात्र 2 विकेट दूर, यहां देखें आखिरी दिन के लंच ब्रेक तक का स्कोरकार्ड

दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बहुत खराब रही, जब ओपनर सैम कॉन्स्टास बिना खाता खोले आउट हो गए. उज़्मान ख्वाजा ने 14 रन बनाए, लेकिन वे भी शमर जोसेफ की गेंद पर बोल्ड हो गए. इसके बाद स्टीव स्मिथ (5), ट्रैविस हेड (16), ब्यू वेबस्टर (13) और विकेटकीपर एलेक्स कैरी (0) जल्दी-जल्दी पवेलियन लौट गए. कैमरोन ग्रीन 42 रन बनाकर नाबाद हैं और कप्तान पैट कमिंस (5*) उनके साथ क्रीज़ पर डटे हुए हैं. वेस्टइंडीज के लिए अल्ज़ारी जोसेफ ने शानदार गेंदबाज़ी करते हुए 3 विकेट लिए, जबकि शमर जोसेफ को 2 और जस्टिन ग्रीव्स को 1 सफलता मिली. मुकाबले में तीसरे दिन का खेल निर्णायक साबित हो सकता है.

वेस्टइंडीज की पहली पारी सिर्फ 143 रनों पर सिमट गई. ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज़ों ने सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाज़ी करते हुए मेहमानों को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया. वेस्टइंडीज के लिए सबसे बड़ी पारी ओपनर जॉन कैम्पबेल ने 36 रन बनाकर खेली, जबकि शाई होप ने 23 और कप्तान रोस्टन चेज़ ने 18 रनों का योगदान दिया. ऑस्ट्रेलिया के लिए स्कॉट बोलैंड सबसे सफल गेंदबाज़ रहे, जिन्होंने 13.1 ओवर में 34 रन देकर 3 विकेट लिए. जोश हेज़लवुड और पैट कमिंस को दो-दो सफलता मिली, जबकि मिचेल स्टार्क और ब्यू वेबस्टर को एक-एक विकेट मिला. वेस्टइंडीज की पारी 52.1 ओवर में सिमट गई.

सबिना पार्क में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मुकाबले की पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया की टीम 225 रन पर ऑलआउट हो गई. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी करने उतरी कंगारू टीम की शुरुआत धीमी रही. उस्मान ख्वाजा ने 92 गेंदों पर 23 रन बनाए, जबकि सैम कोनस्टास ने 17 रन का योगदान दिया. स्टीव स्मिथ (48 रन) और कैमरन ग्रीन (46 रन) ने पारी को संभालने की कोशिश की लेकिन दोनों अर्धशतक से चूक गए. निचले क्रम में कप्तान पैट कमिंस ने तेज़तर्रार 24 रन (17 गेंद, 3 छक्के) बनाए. विकेटकीपर एलेक्स केरी ने 21 रन की उपयोगी पारी खेली. ऑस्ट्रेलिया की पूरी पारी 70.3 ओवर में सिमटी. वेस्टइंडीज के लिए शमार जोसेफ ने शानदार गेंदबाज़ी करते हुए 17.3 ओवर में 33 रन देकर 4 विकेट लिए. वहीं जस्टिन ग्रीव्स और जेडन सील्स को तीन-तीन सफलताएं मिलीं.

वेस्टइंडीज़ बनाम ऑस्ट्रेलिया तीसरा टेस्ट 2025 मैच के तीसरे दिन का खेल कब और कहां खेला जा रहा हैं?

वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 चक्र का तीसरा टेस्ट मैच 13 जुलाई(रविवार) से जमैका (Jamaica ) के सबीना पार्क, किंग्स्टन में खेला जा रहा है. जिसके तीसरे दिन का खेल 15 जुलाई(मंगलवार) को भारतीय समयानुसार रात 12:00 AM से शुरू होगा.

वेस्टइंडीज़ बनाम ऑस्ट्रेलिया तीसरा टेस्ट 2025 मैच के तीसरे दिन का खेल का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही तीन मैचों की टेस्ट सीरीज़ का तीसरा मुकाबला भारत में किसी भी टीवी चैनल पर लाइव प्रसारित नहीं किया जा रहा है. यानी दर्शक इस मैच को टेलीविजन पर नहीं देख पाएंगे क्योंकि भारत में इस सीरीज़ के लिए किसी भी टीवी नेटवर्क के पास प्रसारण अधिकार नहीं हैं.

वेस्टइंडीज़ बनाम ऑस्ट्रेलिया तीसरा टेस्ट 2025 मैच के तीसरे दिन का खेल की लाइव स्ट्रीमिंग कहां और कैसे देखें?

हालांकि, फैंस के लिए अच्छी खबर यह है कि वे यह मैच ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के माध्यम से देख सकते हैं. वेस्टइंडीज बनाम ऑस्ट्रेलिया तीसरा टेस्ट मैच FanCode ऐप और वेबसाइट पर भारत में लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है. दर्शक FanCode ऐप को अपने मोबाइल फोन, टैबलेट, या स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड कर सकते हैं.