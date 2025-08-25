Bank Holidays in September 2025: बैंक और शेयर बाजार सितंबर में कितने दिन रहेंगे बंद? देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट
Share Market And Bank Holidays In September Month 2025

Bank Holidays 2025: सितंबर का महीना त्योहारों से भरा होता है, और इस दौरान अलग-अलग राज्यों में कई मौकों पर बैंकों में छुट्टियाँ रहती हैं. अगर आप बैंक से जुड़े जरूरी काम निपटाना चाहते हैं, तो पहले से छुट्टियों की लिस्ट जान लेना बेहद जरूरी है, ताकि किसी काम में रुकावट न आए.

वहीं, शेयर बाजार की बात करें तो एनएसई (NSE) और बीएसई (BSE) सितंबर 2025 में केवल शनिवार और रविवार को ही बंद रहेंगे. यानी निवेशक सामान्य कार्यदिवसों में ट्रेडिंग कर सकेंगे.

सितंबर 2025 में बैंक कब रहेंगे बंद?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) हर साल की तरह इस साल भी बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट जारी कर चुका है. इसके मुताबिक, सितंबर 2025 में कुल 9 दिन बैंक में छुट्टियां रहेंगी. इसके अलावा 6 दिन शनिवार और रविवार को बैंक बंद रहेंगे. यानी इस महीने बैंकों में कुल 15 दिन छुट्टियां होंगी. हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है, कि आरबीआई की छुट्टियां पूरे देश में एक जैसी लागू नहीं होतीं है. अलग-अलग राज्यों में स्थानीय त्योहारों और परंपराओं के आधार पर बैंक बंद रहते हैं.

3 सितंबर - कर्मा पूजा (रांची, पटना)

4 सितंबर - फर्स्ट ओणम (त्रिवेंद्रम, कोच्चि)

5 सितंबर - ईद-ए-मिलाद/मिलाद-उन-नबी/थिरुवोनम/मिलाद-ए-शरीफ (दिल्ली, मुंबई, लखनऊ समेत कई शहर)

6 सितंबर - ईद-ए-मिलाद (जम्मू, श्रीनगर, गंगटोक)

7 सितंबर - रविवार

12 सितंबर - ईद-ए-मिलाद के बाद का शुक्रवार (जम्मू, श्रीनगर)

13 सितंबर - पहला शनिवार

14 सितंबर - रविवार

21 सितंबर - रविवार

22 सितंबर - नवरात्र स्थापना (जयपुर)

23 सितंबर - महाराजा हरि सिंह जयंती (जम्मू)

27 सितंबर - दूसरा शनिवार

28 सितंबर - रविवार

29 सितंबर - महा सप्तमी/दुर्गा पूजा (कोलकाता, गुवाहाटी, श्रीनगर)

30 सितंबर - महा अष्टमी/दुर्गा पूजा (कोलकाता, त्रिपुरा, भुवनेश्वर समेत कई जगह)

सितंबर 2025 में कुल 15 दिन बैंक बंद रहेंगे, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. यूपीआई (UPI), नेटबैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और एटीएम (ATM) जैसी ऑनलाइन सेवाएं चालू रहेंगी. सिर्फ बैंक से जुड़े ऑफलाइन काम जैसे चेक क्लियरेंस अगले कार्यदिवस तक टल सकते हैं.

शेयर बाजार की छुट्टियाँ (सितंबर 2025)

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सितंबर 2025 के कैलेंडर के मुताबिक, इस महीने शेयर बाजार में कोई फेस्टिव हॉलिडे नहीं है. सिर्फ शनिवार और रविवार को ही ट्रेडिंग बंद रहेगी, जबकि बाकी सभी वर्किंग डेज़ (सोमवार से शुक्रवार) सामान्य रूप से ट्रेडिंग होगी. यानी निवेशक इस महीने बिना किसी रुकावट के मार्केट में निवेश और ट्रेडिंग कर सकते हैं.

सितंबर 2025 में कई छुट्टियों के कारण बैंक कुल 15 दिन बंद रहेंगे, इसलिए जरूरी है कि आप पहले से अपनी बैंकिंग और निवेश की प्लानिंग कर लें, ताकि अंतिम समय में कोई जरूरी लेन-देन रुक न जाए.