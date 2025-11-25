Home Loan: घर बनाने का सुनहरा मौका! होम लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी, मोदी सरकार का बड़ा तोहफा

Home Loan Subsidy

आज के समय में लगातार बढ़ती महंगाई, सीमेंट-लोहा-ईंटों के दाम और महंगे होम लोन की वजह से आम आदमी के लिए घर बनाना काफी कठिन हो गया है. घर बनाने के साथ-साथ लोन पर भारी ब्याज चुकाना पड़ता है, जिसके कारण कई लोग अपना घर बनने का सपना बार-बार टाल देते हैं. लेकिन अब मोदी सरकार ने एक बड़ी राहत देते हुए एक खास योजना शुरू की है. इस योजना का उद्देश्य मध्यम वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS-LIG) के लोगों को घर बनाने में आर्थिक सहायता देना है. सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY-U) 2.0 के तहत होम लोन की ब्याज दर पर सब्सिडी देने का फैसला किया है, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में घर निर्माण को फिर से मजबूती मिलने की उम्मीद है.

नए लाभ, नई उम्मीदें

आज घर खरीदने या बनाने के लिए ज्यादातर लोग होम लोन का सहारा लेते हैं, लेकिन लंबे समय तक ऊंची ब्याज दरों का बोझ उनकी जेब पर भारी पड़ता है. इसी परेशानी को देखते हुए मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी. इसके बाद साल 2024 में सरकार ने इसका नया संस्करण प्रधानमंत्री आवास योजना–अर्बन 2.0 भी मंजूर किया था.

इस नई योजना के तहत पहली बार घर खरीदने वाले मध्यम वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और निम्न आय वर्ग (LIG) के लोगों को होम लोन पर ब्याज सब्सिडी दी जाएगी. इसका मतलब यह है, कि अब घर खरीदना या बनाना पहले की तुलना में काफी आसान और सस्ता हो जाएगा.

किसे मिलेगी सब्सिडी और कितनी?

सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना–अर्बन 2.0 के तहत ब्याज दर पर सब्सिडी तय की है, पर इसके लिए कुछ शर्तें होंगी:

घर की कीमत 35 लाख रुपये तक होनी चाहिए

सब्सिडी का लाभ सिर्फ उन्हीं घरों पर दिया जाएगा जिनकी कीमत अधिकतम 35 लाख रुपये तक हो. इससे अधिक कीमत वाले घर इस योजना के दायरे में शामिल नहीं होंगे.

लोन राशि 25 लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए

यदि आपका होम लोन 25 लाख रुपये या उससे कम का है, तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकेंगे. इससे अधिक राशि वाले लोन पर ब्याज सब्सिडी लागू नहीं होगी.

ब्याज सब्सिडी की दर

यदि आपका लोन कार्यकाल 12 साल का है, तो 8 लाख रुपये के लोन पर 4% की ब्याज सब्सिडी मिलेगी. इस सब्सिडी की वजह से आपकी ईएमआई (EMI) काफी कम हो जाएगी और कुल लोन का बोझ भी पहले की तुलना में काफी घट जाएगा.

कौन-कौन ले सकता है इस योजना का लाभ?

आय सीमा

जिन लोगों की वार्षिक आय 9 लाख रुपये से कम है, वे इस योजना का लाभ लेने के पात्र माने जाएंगे.

पहली बार घर खरीदने वाले

यह योजना केवल उन लोगों के लिए है, जो पूरे देश में कहीं भी पहले से कोई घर नहीं रखते और पहली बार घर खरीद या बना रहे हैं. ऐसे पात्र लाभार्थियों को होम लोन पर सीधे ब्याज सब्सिडी मिलेगी, जिससे उनका मकान बनाने का सपना काफी हद तक आसान हो जाएगा.

पहले जहां घर बनाना लोगों की इच्छा जरूर थी, लेकिन लगातार बढ़ती कीमतों के कारण यह एक बड़ी चुनौती बन गया था. अब पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत मिल रही सरकारी सब्सिडी लाखों परिवारों को राहत देगी. खासकर मध्यम वर्ग और निम्न-आय वर्ग के लिए अपना घर अब सिर्फ सपना नहीं रहेगा, बल्कि आसानी से पूरा होने वाला हकीकत बन सकेगा.