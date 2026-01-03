BMC Election 2026: मुंबई के चुनावी रण में अब 1,700 उम्मीदवार; जांच और नाम वापसी के बाद अंतिम तस्वीर साफ

(Photo Credits WC)

BMC Election 2026: बृहन्मुंबई महानगरपालिका (Brihanmumbai Mahanagarpalika) यानी बीएमसी (BMC) के आगामी 2025-26 के इलेक्शन के लिए नामांकन प्रक्रिया समाप्त चुकी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, देश की सबसे अमीर महानगर पालिका, बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के आगामी चुनावों के लिए उम्मीदवारों की अंतिम स्थिति अब पूरी तरह स्पष्ट हो गई है. नामांकन पत्रों की बारीकी से जांच और नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त होने के बाद, अब मुंबई के 227 वार्डों में कुल 1,700 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे. 15 जनवरी को होने वाले मतदान के लिए चुनाव आयोग ने तैयारी तेज कर दी है. यह भी पढ़ें: BMC Elections 2026: बीएमसी चुनाव में कौन मैदान में रहेगा और कौन लेगा नाम वापस? आज नामांकन वापसी का अंतिम दिन; 2,516 उम्मीदवारों ने भरे हैं पर्चे

नामांकन और छंटनी का गणित

राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, इस चुनावी प्रक्रिया में नामांकन दाखिल करने वालों की संख्या काफी अधिक थी.

कुल वैध नामांकन: जांच के दौरान 2,231 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र सही पाए गए.

जांच के दौरान 2,231 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र सही पाए गए. खारिज हुए आवेदन: दस्तावेजों में कमी या तकनीकी कारणों से 167 नामांकन रद्द कर दिए गए.

दस्तावेजों में कमी या तकनीकी कारणों से 167 नामांकन रद्द कर दिए गए. नामों की वापसी: नाम वापस लेने के अंतिम दिन यानी 2 जनवरी तक कुल 453 उम्मीदवारों ने चुनावी दौड़ से हटने का फैसला किया.

इन सभी प्रक्रियाओं के बाद अब चुनावी मैदान में केवल 1,700 उम्मीदवार शेष रह गए हैं, जो पिछले चुनाव की तुलना में कड़े मुकाबले का संकेत दे रहे हैं.

मुंबई के चुनावी रण में अब 1,700 उम्मीदवार

वार्डवार स्थिति और मुकाबला

मुंबई के 227 वार्डों में औसतन हर सीट पर 7 से 8 उम्मीदवार आमने-सामने हैं. हालांकि, कुछ संवेदनशील और हाई-प्रोफाइल वार्डों में यह संख्या 10 से भी अधिक है.

प्रमुख पार्टियां: महायुति (BJP और एकनाथ शिंदे की शिवसेना) और महाविकास अघाड़ी (शिवसेना UBT, कांग्रेस और शरद पवार की NCP) के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है.

महायुति (BJP और एकनाथ शिंदे की शिवसेना) और महाविकास अघाड़ी (शिवसेना UBT, कांग्रेस और शरद पवार की NCP) के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है. अन्य खिलाड़ी: राज ठाकरे की मनसे (MNS), वंचित बहुजन आघाड़ी और निर्दलीय उम्मीदवार भी कई वार्डों में समीकरण बिगाड़ सकते हैं.

चुनावी कार्यक्रम पर एक नजर

बीएमसी चुनाव की प्रक्रिया अब अपने सबसे महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गई है. अंतिम सूची जारी होने के बाद अब उम्मीदवार आधिकारिक तौर पर चुनाव चिन्हों के साथ प्रचार शुरू कर सकेंगे.

मतदान की तारीख: 15 जनवरी, 2026

15 जनवरी, 2026 नतीजों की घोषणा: 16 जनवरी, 2026

पृष्ठभूमि: क्यों खास है यह चुनाव?

पिछले काफी समय से बीएमसी का प्रशासन प्रशासक (Administrator) के हाथों में था. साल 2022 में कार्यकाल समाप्त होने के बाद, अदालती मामलों और ओबीसी आरक्षण जैसे मुद्दों के कारण चुनावों में देरी हुई. अब जब चुनाव हो रहे हैं, तो सड़क, पानी, बुनियादी ढांचे और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे चर्चा के केंद्र में हैं. प्रशासन ने 15 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया है ताकि अधिक से अधिक लोग मतदान कर सकें.