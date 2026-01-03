Aaj Ka Mausam: उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर की दोहरी मार; दिल्ली-NCR में 'येलो अलर्ट', जानें आपके शहर में आज कैसा रहेगा मौसम

आज का मौसम (Photo Credits: File Image)

Weather Forecast Today, January 3: साल 2026 के शुरुआती दिनों में ही पूरे भारत में मौसम के अलग-अलग रंग देखने को मिल रहे हैं. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) यानी आईएमडी (IMD) के अनुसार, आज 3 जनवरी को उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का प्रकोप बना हुआ है. राजधानी दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में विजिबिलिटी (दृश्यता) गिरकर 25 मीटर से भी कम रह गई है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ है.

दिल्ली-NCR: कड़ाके की ठंड और 'येलो अलर्ट'

दिल्ली में आज सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई. मौसम विभाग ने शहर के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है.

मुंबई और दक्षिण भारत: खिली रहेगी धूप

उत्तर भारत की ठिठुरन के विपरीत, मुंबई और दक्षिण भारतीय शहरों में मौसम शुष्क और सुखद बना हुआ है.

मुंबई: यहां दिन में आसमान साफ रहेगा और धूप खिली रहेगी. अधिकतम तापमान 29°C से 32°C के बीच रहने की संभावना है. बारिश का कोई अनुमान नहीं है.

बेंगलुरु और हैदराबाद: इन शहरों में हल्की धुंध के साथ मौसम सुहावना रहेगा. बेंगलुरु में न्यूनतम तापमान 17°C के आसपास रहने की उम्मीद है.

चेन्नई: तटीय इलाकों में धूप और छिटपुट बादलों के साथ तापमान 30°C के आसपास रहेगा.

पहाड़ी और पूर्वी भारत का हाल

पहाड़ों पर बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में बर्फीली हवाओं के रूप में दिख रहा है.

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी में धूप और छांव का खेल जारी रहेगा, लेकिन रातें बेहद सर्द होंगी। अधिकतम तापमान 12°C - 13°C के करीब रहेगा.

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की राजधानी में सुबह के समय हल्की धुंध (Haze) देखी गई। यहां तापमान 24°C के आसपास रहने के कारण हल्की ठंड का अहसास बना हुआ है.

मुंबई का मौसम आज, 3 जनवरी

दिल्ली का मौसम आज, 3 जनवरी

चेन्नई का मौसम आज, 3 जनवरी

बेंगलुरु का आज का मौसम, 3 जनवरी

हैदराबाद का आज का मौसम, 3 जनवरी

कोलकाता का मौसम आज, 3 जनवरी

शिमला का आज का मौसम, 3 जनवरी

IMD की चेतावनी और सुरक्षा सुझाव

मौसम विभाग ने उत्तर भारत के 19 जिलों में अगले 4-5 दिनों तक घने कोहरे और शीतलहर की स्थिति बने रहने की चेतावनी दी है.

वाहन चालक: कोहरे के दौरान फॉग लाइट्स का उपयोग करें और गति धीमी रखें.

स्वास्थ्य: बुजुर्गों और बच्चों को सुबह की ठंड से बचने की सलाह दी गई है.

मछुआरों के लिए: बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के चलते मछुआरों को समुद्र में न जाने की हिदायत दी गई है.