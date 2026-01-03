Gold Rate Today, January 3, 2026: देश के प्रमुख शहरों में सोने की कीमतों में मामूली बढ़त, जानें दिल्ली-मुंबई समेत अन्य शहरों में ताजा रेट

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

मुंबई: नए साल के पहले सप्ताह में सोने की कीमतों (Gold Rate) में स्थिरता के साथ हल्की मजबूती देखी जा रही है और अंतरराष्ट्रीय बाजार (International Market) में भी सोने की कीमतों में रिकवरी देखी गई है. आज यानी 3 जनवरी 2026 को भारत में 24 कैरेट सोने के भाव में ₹10 की मामूली बढ़त दर्ज की गई, जिससे अब 10 ग्राम सोने की कीमत ₹1,36,210 हो गई है. इसी तरह, 22 कैरेट सोने का भाव भी ₹10 चढ़कर ₹1,24,860 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है. बाजार विश्लेषकों का मानना है कि वैश्विक अनिश्चितता और केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की लगातार खरीदारी से भाव ऊंचे स्तर पर टिके हुए हैं. यह भी पढ़ें: Gold Rate Today: नए साल के पहले दिन सोना किस दर पर बिक रहा, जानें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई सहित अन्य शहरों में 22K और 24K के आज के लेटेस्ट रेट्स

प्रमुख शहरों में आज के सोने के भाव (प्रति 10 ग्राम)

भारत के अलग-अलग शहरों में स्थानीय करों और मेकिंग चार्जेस के कारण कीमतों में थोड़ा अंतर देखने को मिल रहा है:

शहर 22 कैरेट सोने का भाव (10g) 24 कैरेट सोने का भाव (10g) दिल्ली ₹ 1,24,373 ₹ 1,36,360 मुंबई ₹ 1,24,860 ₹ 1,36,210 चेन्नई ₹ 1,25,810 ₹ 1,37,250 हैदराबाद ₹ 1,24,860 ₹ 1,36,130 बेंगलुरु ₹ 1,24,860 ₹ 1,36,020 अहमदाबाद ₹ 1,24,758 ₹ 1,36,100 कोलकाता ₹ 1,24,860 ₹ 1,36,210 श्रीनगर ₹ 1,25,250 ₹ 1,36,210 जोधपुर ₹ 1,24,575 ₹ 1,35,900 जयपुर ₹ 1,24,621 ₹ 1,35,950 भोपाल ₹ 1,24,722 ₹ 1,36,060 लखनऊ ₹ 1,24,621 ₹ 1,35,950 नोएडा ₹ 1,24,621 ₹ 1,35,950 गाजियाबाद ₹ 1,24,621 ₹ 1,35,950 गुरुग्राम ₹ 1,24,557 ₹ 1,35,880

वैश्विक बाजार का असर

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने की कीमतों में रिकवरी देखी गई है. स्पॉट गोल्ड (Spot Gold) 0.8 प्रतिशत बढ़कर 4,346.69 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है. गौरतलब है कि 26 दिसंबर 2025 को सोना 4,549.71 डॉलर के ऐतिहासिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था. अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की संभावनाओं ने भी निवेशकों को सोने की ओर आकर्षित किया है. यह भी पढ़ें: Gold Rate Today, December 31, 2025: साल के आखिरी दिन देश में सोना आज किस रेट में बिक रहा है? जानें दिल्ली, मुंबई और चेन्नई समेत बड़े शहरों में 22K और 24K सोने के भाव

2025 का शानदार प्रदर्शन और 2026 की उम्मीदें

बीता साल 2025 सोने के लिए ऐतिहासिक रहा, जिसमें इस पीली धातु ने लगभग 66% का रिटर्न दिया. साल 2026 की शुरुआत में भी यह तेजी बरकरार है। विशेषज्ञों के अनुसार, भू-राजनीतिक तनाव (जैसे रूस-यूक्रेन और अमेरिका-वेनेजुएला विवाद) और डॉलर इंडेक्स में उतार-चढ़ाव सोने को एक सुरक्षित निवेश (Safe-haven) बनाए रखेंगे.

निवेशकों के लिए सलाह

बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि वर्तमान में सोने की कीमतें अपने लाइफ-टाइम हाई के करीब हैं, इसलिए निवेशकों को एक साथ बड़ी राशि लगाने के बजाय 'बाय ऑन डिप' (गिरावट पर खरीदारी) की रणनीति अपनानी चाहिए. डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ईटीएफ (ETF) भी निवेश के बेहतरीन विकल्प साबित हो सकते हैं.