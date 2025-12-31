Gold Rate Today, December 31, 2025: साल के आखिरी दिन देश में सोना आज किस रेट में बिक रहा है? जानें दिल्ली, मुंबई और चेन्नई समेत बड़े शहरों में 22K और 24K सोने के भाव

(Photo Credits Twitter)

Gold Rate Today, December 31, 2025: भारत में सोने की कीमतें बुधवार, 31 दिसंबर को स्थिर बनी रहीं, जो 2025 के अंतिम ट्रेडिंग दिन पर मामूली उतार-चढ़ाव के साथ रही. एक ऐसे साल के बाद, जिसमें सोने की कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव और रिकॉर्ड ऊँचाइयाँ देखी गईं, न्यू ईयर ईव पर आज सोने की कीमतों में केवल मामूली बदलाव देखने को मिला.

ताज़ा आंकड़े

ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, 24 कैरेट सोने का रेट 10 ग्राम के लिए ₹1,36,190 पर रहा, जो पिछले सत्र की तुलना में केवल ₹10 की मामूली गिरावट है। 22 कैरेट सोना, जो सामान्यतः आभूषणों में इस्तेमाल होता है, ₹1,24,840 प्रति 10 ग्राम पर था, जबकि 18 कैरेट सोने की कीमत लगभग ₹1,01,920 प्रति 10 ग्राम रही.अंतिम रिटेल कीमतें स्थानीय करों और मेकिंग चार्जेज के अनुसार अलग हो सकती हैं. यह भी पढ़े: Gold Rate Today, December 29, 2025: भारत में सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची, जानें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई समेत अन्य शहरों में 22 कैरेट और 24 K सोने के आज के रेट

31 दिसंबर 2025: प्रमुख शहरों में सोने की कीमतें

देश के प्रमुख शहरों में 31 दिसंबर 2025 को सोने की कीमतें इस प्रकार रही:

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) चेन्नई ₹1,37,450 ₹1,25,990 दिल्ली ₹1,36,340 ₹1,24,990 मुंबई ₹1,36,190 ₹1,24,840 कोलकाता ₹1,36,190 ₹1,24,840 बेंगलुरु ₹1,36,190 ₹1,24,840 हैदराबाद ₹1,36,190 ₹1,24,840 पुणे ₹1,36,190 ₹1,24,840 अहमदाबाद ₹1,36,240 ₹1,24,890

2025 में सोने की कीमतों का रुझान

आज की स्थिर कीमतों के बीच, 2025 सोने के लिए एक मजबूत साल रहा। इस दौरान भारत में सोने की कीमतों में लगभग 77% की वृद्धि हुई, जिसका कारण भू-राजनीतिक तनाव, सेंट्रल बैंक की खरीदारी और वैश्विक मुद्रा उतार-चढ़ाव रहे। इस रैली ने उपभोक्ताओं की प्राथमिकता को भारी आभूषणों से सोने के सिक्के और बार की ओर मोड़ दिया.

सोने की कीमतों पर क्या असर डाल रहा है

भारतीय रुपये की स्थिरता और वैश्विक छुट्टियों के दौरान कम ट्रेडिंग वॉल्यूम सोने की कीमतों को सीमित दायरे में बनाए रख रहे हैं। 2026 में निवेशक केंद्रीय बैंक की नीतियों और वैश्विक आर्थिक संकेतों पर ध्यान केंद्रित करेंगे ताकि सोने की अगली दिशा का अंदाज़ा लगाया जा सके