Gold Rate Today, December 29, 2025: भारत में सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची, जानें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई समेत अन्य शहरों में 22 कैरेट और 24 K सोने के आज के रेट

Gold Rate Today, December 29, 2025: देश में बढ़ती महंगाई के बीच, भारत में सोने की कीमतें एक नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं. 10 ग्राम सोने की कीमत अब 1,40,000 रुपये तक पहुँच गई है. यह ऐतिहासिक उछाल वैश्विक आर्थिक अस्थिरता के बीच आया है. 24 कैरेट सोने का भाव 1,41,210 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने का भाव 1,29,440 रुपये प्रति 10 ग्राम है. देश में जिस तरह से सोने का रेट बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में सोना और भी महंगा हो सकता है. ऐसे में लोगों को अपने बच्चों की शादी या अन्य महत्वपूर्ण अवसरों के लिए सोना खरीदने से पहले एक बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि भविष्य में सोने की कीमतें और बढ़ सकती हैं और कई लोगों के लिए इसे खरीदना मुश्किल हो सकता है.

दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, जोधपुर, जयपुर, श्रीनगर, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और अहमदाबाद में आज के सोने के भाव देखे जा सकते हैं. यह भी पढ़े: Gold Rate Today: सोने की कीमतों में फिर उछाल, जानें दिल्ली, मुंबई समेत बड़े शहरों में 22K और 24K गोल्ड के आज के ताज़ा रेट

आज (29 दिसंबर 2025) के अनुसार, Good Returns के आंकड़ों के अनुसार सोने की कीमतें इस प्रकार हैं

सोने की कीमतें आज, 29 दिसंबर 2025 (प्रति 10 ग्राम)

शहर 22 कैरेट सोना (प्रति 10 ग्राम) 24 कैरेट सोना (प्रति 10 ग्राम) दिल्ली ₹1,29,590 ₹1,41,360 मुंबई ₹1,29,440 ₹1,41,210 चेन्नई ₹1,29,990 ₹1,41,810 अहमदाबाद ₹1,29,490 ₹1,41,260 कोलकाता ₹1,29,440 ₹1,41,210 बेंगलुरु ₹1,29,440 ₹1,41,210 हैदराबाद ₹1,29,440 ₹1,41,210 जयपुर ₹1,29,590 ₹1,41,360 पुणे ₹1,29,440 ₹1,41,210 नोएडा ₹1,29,590 ₹1,41,360 गुरुग्राम ₹1,29,590 ₹1,41,360 गाजियाबाद ₹1,29,590 ₹1,41,360 लखनऊ ₹1,29,590 ₹1,41,360 भोपाल ₹1,29,490 ₹1,41,260 जोधपुर ₹1,29,640 ₹1,41,410 श्रीनगर ₹1,29,730 ₹1,41,500

सोने की कीमतों में तेजी के कारण

भौगोलिक अस्थिरता:

पूर्वी यूरोप और मध्य पूर्व में जारी संघर्षों ने अनिश्चितता को बढ़ाया है, जिससे निवेशक सुरक्षित विकल्प के रूप में सोने की ओर रुख कर रहे हैं. महंगाई की चिंता:

कई देशों में महंगाई की लगातार बढ़ती दर सोने की मांग को बढ़ा रही है। सोना पारंपरिक रूप से महंगाई के खिलाफ हेज के रूप में काम करता है. सेंट्रल बैंक की खरीद:

वैश्विक केंद्रीय बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं, जिससे कीमतों को मजबूत आधार मिलता है. ब्याज दर का परिदृश्य:

यदि प्रमुख केंद्रीय बैंक ब्याज दर में कटौती करते हैं, तो सोना और अधिक आकर्षक हो जाता है. आर्थिक मंदी का डर:

वैश्विक मंदी की आशंका भी सुरक्षित निवेश विकल्प के रूप में सोने की मांग बढ़ा रही है।

विशेषज्ञ की राय: क्या तेजी जारी रहेगी?

डॉ. अंजलि शर्मा, प्रीशियस मेटल्स एनालिस्ट, ग्लोबल वेल्थ मैनेजमेंट का कहना है: "यह रैली भय और मौद्रिक नीति की उम्मीदों के मिश्रण से प्रेरित है। अचानक गिरावट की संभावना हमेशा रहती है, लेकिन भू-राजनीतिक जोखिम और संभावित ब्याज दर कटौती सोने की मांग बनाए रखेगी.

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि वैश्विक तनाव बढ़ते हैं और केंद्रीय बैंक कटौती की नीति अपनाते हैं, तो सोने की कीमतें और भी ऊँचे स्तर को छू सकती हैं. वहीं, यदि तनाव कम होता है या अर्थव्यवस्था की स्थिति मजबूत होती है, तो तेजी कुछ हद तक थम सकती है.

निवेशक और उपभोक्ता पर प्रभाव