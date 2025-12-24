‘शर्म करो!’: शिल्पा शिंदे ने शुभांगी अत्रे पर बयान को तोड़-मरोड़कर पेश करने पर पब्लिकेशन्स को लताड़ा, सोशल मीडिया पर व्यक्त की प्रतिक्रिया (Watch Video)

'भाभीजी घर पर हैं!' (Bhabiji Ghar Par Hain) दर्शकों का पसंदीदा फैमिली शो है, जो एक सीक्वल के साथ वापस आ रहा है, जिसका नाम है 'भाभीजी घर पर हैं 2.0.' (Bhabiji Ghar Par Hai 2.0) टेलीविजन एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे (Shilpa Shinde), जो ओरिजिनल शो में अंगूरी भाभी का किरदार निभाकर घर-घर में मशहूर हो गई थीं, वह इस आइकॉनिक रोल में वापस आ रही हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में शिल्पा शिंदे ने शो में करीब 10 सालों तक शुभांगी अत्रे (Shubhangi Atre) के काम की तारीफ की, लेकिन कहा कि कॉमेडी उनके बस की बात नहीं थी. अब उन्होंने सोशल मीडिया पर चल रही गलत खबरों पर रिएक्ट किया है और पत्रकारों को फटकार लगाई है कि वे चीजों को अपनी मर्जी से पेश करते हैं. यह भी पढ़ें: Bhabi Ji Ghar Par Hai 2.0: ‘भाबीजी घर पर हैं 2.0’ में फिर लौटीं असली अंगूरी भाभी, शिल्पा शिंदे की धमाकेदार वापसी पर शुभांगी अत्रे ने दी प्रतिक्रिया (Watch Video)
शिल्पा शिंदे ने शुभांगी अत्रे के बारे में अपनी टिप्पणियों के बाद झूठी बातों पर पलटवार किया
बुधवार (24 दिसंबर) को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर, शिल्पा शिंदे ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू के बाद लोगों द्वारा उनके बारे में लगाई जा रही अटकलों पर बात की, जिसमें उन्होंने शुभांगी अत्रे की एक्टिंग के बारे में बात की थी. एक्ट्रेस ने कहा कि वह जिस तरह से पत्रकारों और पब्लिकेशन ने उन्हें दिखाया है, उससे वह नाखुश हैं और दावा किया कि अत्रे के बारे में उनकी टिप्पणियों को गलत समझा गया.
देखें 'भाभीजी घर पर हैं 2.0' का अनाउंसमेंट वीडियो-
उन्होंने कहा, 'ये वीडियो उन पत्रकारों के लिए झूठ है, जो किसी के साथ इतना गंदा करके अपने घर चलाते हैं. भीख मांगोगे आप लोग. एक स्टेटमेंट को आप गलत तरीके से पूछ रहे हो, गलत तरीके से उसको दिखा रहे हो एडिट करके. कसम से जरा भी शर्म नहीं आती? जितना भी दिखाया है उसमें मैंने एक भी चीज़ नेगेटिव नहीं बोली.'
'सच कड़वा होता है'
शिल्पा शिंदे ने शुभांगी अत्रे पर अपनी टिप्पणियों को लेकर सफाई दी – वीडियो देखें
शुभांगी अत्रे का ‘भाभी जी घर पर हैं 2.0’ टीम को मैसेज
बॉम्बे टाइम्स को दिए एक पुराने इंटरव्यू में शुभांगी अत्रे ने शो छोड़ने के बारे में अपनी भावनाएं जाहिर करते हुए कहा था, 'मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि मैं अब यह रिप्लेसमेंट वाली बात खत्म कर रही हूं. मैंने अपनी माx से कहा था कि शिल्पा ने नौ-दस महीने में शो छोड़ दिया था, तो ऐसा लगा जैसे उसने मुझे एक नवजात बच्चा सौंप दिया हो। मैंने उस बच्चे को 10 साल तक पाला और अब मैं उसे वापस लौटा रही हूं.'