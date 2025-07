Shubhangi Atre Gorgeous Look: ‘भाभी जी घर पर हैं’ फेम शुभांगी अत्रे ने इंस्टाग्राम पर शेयर की बारिश में भीगी तस्वीरें, फैंस बोले – Absolutely stunning! (View Pics)

Shubhangi Atre (Photo Credits: Instagram)

Shubhangi Atre Gorgeous Look: टीवी शो ‘भाभी जी घर पर हैं’ की मशहूर एक्ट्रेस शुभांगी अत्रे ने सोशल मीडिया पर अपनी नई तस्वीरें शेयर कर तहलका मचा दिया है. ‘Lost in the rain’ कैप्शन के साथ शेयर की गई इन तस्वीरों में शुभांगी डेनिम स्ट्रैपलेस ड्रेस में नजर आ रही हैं और बारिश के मौसम का लुत्फ उठाती दिख रही हैं. खुले बाल, नेचुरल मेकअप और कॉन्फिडेंट स्माइल उनके इस लुक को और भी खास बना रही है. इन तस्वीरों को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं और कमेंट सेक्शन में ‘Absolutely stunning’, ‘Wow’ और ‘So gorgeous’ जैसे कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. किसी ने उन्हें ‘रेन क्वीन’ कहा तो किसी ने ‘सो ब्यूटीफुल’ लिखकर तारीफ की.

शुभांगी अत्रे की यह तस्वीरें इस बात का सबूत हैं कि वह सिर्फ एक बेहतरीन एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि एक कमाल की स्टाइल आइकन भी हैं. उनका ये मॉनसून लुक इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं. कुछ ही घंटों में हजारों लाइक्स और कमेंट्स से ये पोस्ट ट्रेंड कर रही है.

शुभांगी का स्टाइलिश मानसून अवतार:

शुभांगी अत्रे का यह दिलकश अंदाज़ उनके फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है. छोटे पर्दे पर अपनी सादगी और दमदार अभिनय से दिल जीतने वाली शुभांगी जब भी कैमरे के सामने स्टाइलिश और ग्लैमरस अवतार में आती हैं, तो वह सोशल मीडिया पर छा जाती हैं. बारिश की ठंडी फुहारों में उनकी ये तस्वीरें न सिर्फ फ्रेशनेस का एहसास कराती हैं, बल्कि यह भी साबित करती हैं कि शुभांगी हर लुक को आत्मविश्वास के साथ कैरी करना बखूबी जानती हैं. उनके इस मॉनसून फोटोशूट ने एक बार फिर दिखा दिया कि वह फैंस के दिलों पर राज करने में माहिर हैं.