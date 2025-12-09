VIDEO: बिहार के नवादा में एंबुलेंस न मिलने पर बेटे को स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ा मां का शव, वीडियो वायरल होने पर अस्पताल ने दी ये सफाई

(Photo Credits Prabhat khabar)

Nawada News: बिहार के नवादा जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. अकबरपुर PHC में इलाज के दौरान एक 75 वर्षीय महिला की मौत हो गई, लेकिन 102 एंबुलेंस न मिलने की वजह से उनके बेटे अजय साओ को मां का शव स्ट्रेचर पर घर तक ले जाना पड़ा. यह भी पढ़े: महाराष्ट्र स्वास्थ्य व्यवस्था की खुली पोल! पालघर में एंबुलेंस न मिलने से महिला ने दिया मृत बच्चे को जन्म, पति ने बैग में रखकर ST बस से शव लाया घर

परिजनों का आरोप-अस्पताल की सफाई

परिजनों ने आरोप लगाया कि उन्होंने बार-बार एंबुलेंस की मांग की, लेकिन स्टाफ ने उनकी बात नहीं सुनी. मजबूरी में उन्हें अपनी मां का शव स्ट्रेचर पर घर तक ले जाना पड़ा. शव को स्टेचर पर ले जाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. विनोद चौधरी ने कहा कि नियमों के अनुसार 102 एंबुलेंस मृतक के शव के लिए नहीं दी जाती. हालांकि, यदि किसी परिजन को आवश्यकता होती है तो मांग पर सुविधा उपलब्ध कराई जाती है.

बेटे को स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ा मां का शव

प्रशासन और राजनीतिक प्रतिक्रिया

घटना वायरल होने के बाद DM और SP ने संज्ञान लिया,सिविल सर्जन से रिपोर्ट तलब की गई और SDM को जांच सौंपी गई, वहीं विपक्ष ने इस घटना को लेकर नीतीश सरकार पर स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली का आरोप लगाया है. सोशल मीडिया पर भी लोगों ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोलते हुए प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है.