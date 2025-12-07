ICC WTC 2025–27 Points Table: ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे एशेज टेस्ट में इंग्लैंड को हराकर टॉप पर जमाया कब्जा, देखें आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट टेबल में बाकि टीमों का हाल
ICC World Test Championship (Photo credit: ICC)

ICC World Test Championship 2025–27 Updated Points Table: ऑस्ट्रेलिया ने मौजूदा WTC (वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप) चक्र में शानदार प्रदर्शन करते हुए 100 प्रतिशत PCT के साथ अंकतालिका में पहला स्थान बनाए रखा है. टीम ने अब तक खेले गए पांचों टेस्ट मैच जीते हैं और शीर्ष पर मजबूती से कायम है. वहीं, पिछले WTC चैंपियन दक्षिण अफ्रीका दूसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने हाल ही में भारत को ऐतिहासिक 2-0 की सीरीज़ हार का स्वाद चखाया. श्रीलंका एक जीत और एक ड्रॉ के साथ 66.67 PCT के साथ तीसरे स्थान पर है. उनके बाद पाकिस्तान चौथे और भारत पांचवें स्थान पर है, जहां भारत का PCT 48.15 है. ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड 8 विकेट से हराकर 2-0 से सीरीज़ में बनाई बढ़त, माइकल नेसर और मिचेल स्टार्क बने जीत के हीरो; यहां देखें मैच का पूरा स्कोरकार्ड

उधर, गाबा में पिंक बॉल टेस्ट में मिली हार ने इंग्लैंड की स्थिति और खराब कर दी, जिसके चलते बेन स्टोक्स की अगुवाई वाली टीम छठे से गिरकर सातवें स्थान पर पहुंच गई, और अब उनका PCT केवल 30.95 रह गया है. बांग्लादेश और वेस्टइंडीज अब तक इस चक्र में कोई टेस्ट नहीं जीत सके हैं और अंकतालिका के सबसे नीचे बने हुए हैं. गाबा टेस्ट में इंग्लैंड फिर एक बार बुरी तरह लड़खड़ाया और दूसरी पारी में सिर्फ 241 रनों पर ढेर हो गया. जवाब में 65 रनों का लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से हासिल कर लिया, जहां स्टीव स्मिथ ने 9 गेंदों में नाबाद 23 रन बनाकर लक्ष्य का पीछा तेज़ी से पूरा किया. अब इस रोमांचक सीरीज़ का तीसरा टेस्ट 17 दिसंबर को एडिलेड ओवल में खेला जाएगा.

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (ICC WTC 2025–2027) अंक तालिका

रैंक टीम मैच जीते हारे टाई ड्रॉ NR अंक PCT
1 ऑस्ट्रेलिया 5 5 0 0 0 0 60 100.00
2 दक्षिण अफ्रीका 4 3 1 0 0 0 36 75.00
3 श्रीलंका 2 1 0 0 1 0 16 66.67
4 पाकिस्तान 2 1 1 0 0 0 12 50.00
5 भारत 9 4 4 0 1 0 52 48.15
6 न्यूज़ीलैंड 1 0 0 0 1 0 4 33.33
7 इंग्लैंड 7 2 4 0 1 0 26 30.95
8 बांग्लादेश 2 0 1 0 1 0 4 16.67
9 वेस्टइंडीज 6 0 5 0 1 0 4 5.56

आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप(ICC WTC) चक्र टेस्ट क्रिकेट का प्रमुख टूर्नामेंट है, जिसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) द्वारा आयोजित किया जाता है. WTC की शुरुआत 2019 में हुई थी. अपनी लॉन्चिंग के बाद से ही WTC ने टेस्ट क्रिकेट के इस सबसे लंबे प्रारूप में नए आयाम, प्रतिस्पर्धा और वैश्विक महत्व जोड़ा है. WTC 2025–27 चक्र के चौथे संस्करण में दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, वेस्टइंडीज और पाकिस्तान कुल नौ टीमें खिताब के लिए संघर्ष कर रही हैं.

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम दो मौकों पर ICC WTC फ़ाइनल में पहुँचने वाली एकमात्र दो टीमें हैं. दुर्भाग्य से, भारत एक बार भी खिताब जीतने में नाकाम रहा हैं. न्यूज़ीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की पहली चैंपियन है. ऑस्ट्रेलिया ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का दूसरा संस्करण जीता, उसके बाद WTC चक्र 3 में दक्षिण अफ्रीका खिताब जीतने में सफल रही थी.