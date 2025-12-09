IND vs SA 1st T20I 2025 Dream11 Fantasy Prediction: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले टी20 में ये खिलाड़ी मचाएंगे तांडव, यहां जानिए कैसे चुने बेस्ट फैंटेसी प्लेइंग इलेवन

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Dream11 Fantasy Prediction: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम पांच मैचों की टी20 सीरीज़ (T20 Series) का पहला मुकाबला 09 दिसंबर (बुधवार) को कटक(Cuttack) के बाराबती स्टेडियम(Barabati Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 07:00 PM से खेला जाएगा. भारत ने टेस्ट सीरीज 0-2 से हारने के बाद जोरदार वापसी करते हुए वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली है. फैंस के लिए यह मैच बेहद खास रहेगा, और वे इस मुकाबले की फैंटेसी बेस्ट प्लेइंग XI प्रेडिक्शन के बारे में भी जानने के लिए निचें स्कॉल करें. दक्षिण अफ्रीका बनाम टीम इंडिया पहले टी20 में होगी कांटे की टक्कर, जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

भारत इस मुकाबले में एक संतुलित और आत्मविश्वास से भरी टीम के रूप में उतर रहा है, जिसमें शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या की वापसी ने मजबूती जोड़ी है. टीम का लक्ष्य अगले टी20 विश्व कप से पहले लय और संयोजन विकसित करना है. वहीं दूसरी ओर, दक्षिण अफ्रीका को टी20 प्रारूप में चुनौतीपूर्ण वर्ष के बाद लय हासिल करने के लिए युवा बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस जैसे खिलाड़ियों पर निर्भर रहना होगा। दोनों टीमें शुरुआती बढ़त पाने के इरादे से उतरेंगी, जिससे यह श्रृंखला का उद्घाटन मुकाबला बेहद रोमांचक और प्रतिस्पर्धी होने की उम्मीद है.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले टी20 2025 के लिए संभावित इलेवन

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमराह, वरुण चक्रवर्ती

दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्कराम (कप्तान), डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, डोनोवन फरेरा, जॉर्ज लिंडे, मार्को जानसन, कॉर्बिन बॉश, एनरिक नॉर्टजे, क्वेना मफाका

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले टी20 2025 मैच की ड्रीम11 टीम प्रेडिक्शन: विकेटकीपर- क्विंटन डी कॉक(SA) को पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका फैंटसी टीम के लिए विकेटकीपर के रूप में चुन सकते हैं.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले टी20 2025 मैच की ड्रीम11 टीम प्रेडिक्शन: बल्लेबाज- सूर्यकुमार यादव (IND), तिलक वर्मा (IND), डेवाल्ड ब्रेविस (SA) को पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका ड्रीम 11 टीम में बल्लेबाज के तौर पर शामिल कर सकते है.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले टी20 2025 मैच की ड्रीम11 टीम प्रेडिक्शन: ऑलराउंडर्स- अभिषेक शर्मा (IND), एडेन मार्कराम (SA), डोनोवन फरेरा (SA), मार्को जानसन (SA) को भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका मैच के लिए ड्रीम11 फैंटेसी टीम में ऑलराउंडर्स-के तौर पर जोड़ सकते है.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले टी20 2025 मैच की ड्रीम11 टीम प्रेडिक्शन: गेंदबाज- जसप्रीत बुमराह(IND), कुलदीप यादव (IND), वरुण चक्रवर्ती (IND)आपकी भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका ड्रीम 11 फैंटसी टीम में गेंदबाज हो सकते हैं.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले टी20 2025 मैच की ड्रीम11 टीम प्रेडिक्शन लाइनअप: क्विंटन डी कॉक(SA), सूर्यकुमार यादव (IND), तिलक वर्मा (IND), डेवाल्ड ब्रेविस (SA), अभिषेक शर्मा (IND), एडेन मार्कराम (SA), डोनोवन फरेरा (SA), मार्को जानसन (SA), जसप्रीत बुमराह(IND), कुलदीप यादव (IND), वरुण चक्रवर्ती (IND)

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले टी20 2025 मैच की ड्रीम11 फैंटसी टीम के कप्तान के रूप में अभिषेक शर्मा (IND) और उप-कप्तान के रूप में एडेन मार्कराम (SA) को चुन सकते हैं. इस टीम के साथ अपनी फैंटसी टीम को ड्रीम टीम बना सकते हैं.