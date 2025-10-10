Bhopal: इंजीनियरिंग छात्र के साथ पुलिस कर्मियों ने की बेरहमी से मारपीट, घायल युवक की हुई मौत, भोपाल से बर्बरता का VIDEO आया सामने

Credit-(X,@FreePressMP)

भोपाल, मध्य प्रदेश: पुलिस (Police) की आम लोगों के साथ बर्बरता की कई घटनाएं सामने आती है. लोगों के साथ बेवजह मारपीट के कई वीडियो भी सामने आएं है. अब ऐसी ही एक घटना भोपाल (Bhopal) से सामने आई है. पुलिस कर्मचारियों ने एक इंजीनियरिंग के छात्र को इस कदर डंडे से पीटा की, उसकी मौत ही हो गई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है.मृतक छात्र का नाम उदित गायके बताया जा रहा है.घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुलिसकर्मी उदित को पकड़े हुए नजर आ रहा है, जबकि दूसरा उसकी डंडे से पिटाई कर रहा है.

छात्र के साथ पुलिस ने की मारपीट

वीडियो में दिखी पुलिस की बेरहमी

इस वायरल (Viral) वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पुलिसकर्मी छात्र को पकड़कर खड़ा करता है, और दूसरा उस पर डंडे से वार करता है.घटना शुक्रवार तड़के की बताई जा रही है,इस मामले में कॉन्स्टेबल संतोष बामनिया और सौरभ आर्या को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद होगी आगे की कार्रवाई

भोपाल ज़ोन-2 के डीसीपी विवेक सिंह ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.फिलहाल, दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच शुरू हो गई है और मामला सीएसपी स्तर के अधिकारी को सौंपा गया है.

दोस्तों ने बताई घटना की पूरी कहानी

मृतक उदित के दोस्तों ने बताया कि वे गुरुवार रात इंद्रपुरी इलाके में पार्टी कर रहे थे.रात करीब 1:30 बजे एक दोस्त उसे घर छोड़ने जा रहा था, तभी रास्ते में पुलिस को देखकर उदित गलियों की ओर भाग गया.पुलिसकर्मियों ने उसका पीछा किया और पकड़ने के बाद उसकी पिटाई कर दी.बाद में जब दोस्त पहुंचे, तो उदित की शर्ट फटी हुई थी और शरीर पर चोटों के निशान थे. दोस्तों ने उदित को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.परिजनों को घटना की जानकारी मिलने पर हॉस्पिटल (Hospital) में भारी भीड़ जमा हो गई.उदित के दोस्तों ने यह भी आरोप लगाया है कि पुलिसकर्मियों ने उन्हें पिटाई रोकने के बदले 10,000 रूपए की मांग की थी.हालांकि, पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि सभी आरोपों की जांच पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और बयान के बाद की जाएगी.