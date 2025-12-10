Shinde on Mumbai Water Demand: मुंबई में पानी का संकट होगा ख़त्म! BMC चुनाव से पहले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने किया बड़ा वादा

(Photo Credits ANI)

Shinde on Mumbai Water Demand: मुंबईकरों के लिए खुशखबरी है. महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने बीएमसी चुनाव से पहले यह बड़ा वादा किया है कि शहर में पानी की समस्या जल्द ही खत्म हो जाएगी. डिप्टी CM शिंदे ने बुधवार को विधानसभा में बताया कि मुंबई में तेजी से बढ़ती आबादी और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के कारण पानी की मांग बढ़कर 4,500 से 4,800 मिलियन लीटर प्रतिदिन (MLD) हो गई है, जबकि वर्तमान में केवल 3,850 MLD पानी उपलब्ध है. जिस कमी को जल्द ही दूर किया जाएगा.

BMC तीन बड़े बांध बना रही हैं

सदन में अपने संबोधन में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि इस कमी को पूरा करने के लिए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने तीन बड़े बांध परियोजनाओं, गर्गाई, पिंजाल और दमन गंगा-पिंजाल लिंक प्रोजेक्ट—को जल्द पूरा करने के लिए काम में तेजी ला दी है. यह भी पढ़े: Mumbai’s Lakes Update: मुंबई में पानी का संकट खत्म! बारिश के बीच शहर को सप्लाई करने वाले सातों जलाशय 99.46% तक भरे

शिंदे ने UBT विधायक के लिखित जवाब में बताया

शिंदे यह जानकारी शिवसेना (UBT) के विधायक सुनील प्रभु और अन्य के सवाल के लिखित जवाब में दी. उन्होंने बताया कि,

गर्गाई बहुउद्देशीय बांध परियोजना अंतिम चरण में है; प्राथमिक इंजीनियरिंग पूरी हो चुकी है और टेंडर दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं.

पिंजाल बांध परियोजना में प्रारंभिक इंजीनियरिंग कार्य जारी है, और पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (EIA) की प्राथमिक मंजूरी मिलने के बाद डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार की जाएगी।

दमन गंगा-पिंजाल नदी जोड़ परियोजना (अंतर-राज्यीय) के लिए केंद्र से आवश्यक मंजूरी और समझौते की प्रक्रिया विभिन्न स्तरों पर चल रही है.

इसके अलावा, BMC गैर-पारंपरिक तरीकों से भी पानी की व्यवस्था कर रही है:

कोलाबा में 200 MLD क्षमता वाला डिसेलिनेशन प्लांट (समुद्र के पानी को पीने योग्य बनाने वाला) शुरू किया जा रहा है, जिसे बाद में 400 MLD तक बढ़ाया जा सकेगा।

12 MLD क्षमता वाला टर्शियरी लेवल वॉटर प्यूरीफिकेशन प्रोजेक्ट भी चल रहा है, जिससे मौजूदा पानी को शुद्ध कर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकेगा.

डिप्टी CM शिंदे ने कहा कि इन परियोजनाओं से मुंबई की बढ़ती आबादी के लिए पानी की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी और शहर में पानी की आपूर्ति सुरक्षित होगी।