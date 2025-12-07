कल्याण-डोंबिवली में जल्द खत्म होगा पानी का संकट? उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कालू डैम प्रोजेक्ट जल्द पूरा करने का किया वादा

(Photo Credits ANI)

मुंबई: कल्याण-डोंबिवली के निवासियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है. पानी की गंभीर किल्लत का सामना कर रहे लोगों के लिए उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Deputy CM Eknath Shinde) ने शनिवार, 6 दिसंबर को आश्वासन दिया कि कालू डैम प्रोजेक्ट को जल्द पूरा किया जाएगा.

कालू डैम प्रोजेक्ट से कैसे मिलेगा लाभ

संत सावळाराम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, डोंबिवली में बोलते हुए शिंदे ने कहा कि प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद यह क्षेत्र को स्वतंत्र और बड़ा जल स्रोत उपलब्ध कराएगा, जिससे लाखों निवासियों को लाभ होगा. उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने परियोजना के काम में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से चर्चा की है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए एमएमआरडीए के माध्यम से इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 500 करोड़ रुपये का फंड मंजूर किया गया था. यह भी पढ़े: Mumbai Water Cut: मुंबई में पानी की किल्लत, तानसा पाइपलाइन बदलने के कारण 3-4 दिसंबर को 14 वार्डों में 15% पानी कटौती की घोषणा; जानें किन इलाकों पर होगा अस

डोंबिवली में विकास कार्यों का शिलान्यास

एकनाथ शिंदे ने डोंबिवली में विकास कार्यों के लिए शिलान्यास भी किया. उन्होंने प्रेरणा वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया और संत सावळाराम महाराज म्हात्रे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पुनर्विकास और सावित्रीबाई फुले थिएटर के नवीनीकरण की शुरुआत की.

अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल सुविधाएं

डिप्टी CM ने कहा कि वैभवभारती संस्था संत सावळाराम महाराज म्हात्रे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण से जिले के खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का खेल परिसर मिलेगा। पहले चरण के निर्माण के लिए 180 करोड़ रुपये, और सावित्रीबाई फुले नाट्यगृह के नवीनीकरण के लिए 15 करोड़ रुपये का फंड रखा गया है.

स्थानीय विकास में सहयोग

उपमुख्यमंत्री ने कहा, "ये सभी कार्य आज इसलिए ट्रैक पर हैं क्योंकि सदस्य श्रीयकांत शिंदे का लगातार सहयोग मिला है." सरकार ने पहले ही कल्याण-डोंबिवली क्षेत्र के त्वरित विकास के लिए करोड़ों रुपये मंजूर किए हैं.