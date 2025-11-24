रविवार, 23 नवंबर को पुणे के औंध में एक तेंदुआ दिखाई देने से शहर में हड़कंप मच गया. तेंदुए को औंध की RBI कॉलोनी और सिंध सोसाइटी इलाके में सुबह करीब 4 बजे घूमते हुए देखा गया. घटना के तुरंत बाद पुणे फॉरेस्ट विभाग और RESQ CT टीमों ने मौके पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया. तेंदुए की तलाश के लिए विभाग अब थर्मल ड्रोन और अन्य आधुनिक उपकरणों की मदद ले रहा है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अनुसार, पुणे जिले में तेंदुओं के हमलों के कारण पहले भी जानमाल का नुकसान हुआ है, और पुणे और अहिल्यानगर जिलों में करीब 1,300 तेंदुए मौजूद हैं. यह भी पढ़ें: Leopard Attack in Nainital: उत्तराखंड पुलिस स्टेशन में वाइल्ड एंट्री, तेंदुआ आया और कुत्ता उठा ले गया

पुणे के औंध में रात के अंधेरे में घूमता दिखा तेंदुआ

