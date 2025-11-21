उत्तराखंड (Uttarakhand) में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां नैनीताल (Nainital) के बेतालघाट पुलिस स्टेशन (Betalghat Police Station) के परिसर में एक तेंदुआ (Leopard) घुसकर एक आवारा कुत्ते को उठा ले गया. इस पूरी घटना का CCTV फुटेज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. 17 नवंबर को रिकॉर्ड हुए वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही कुत्ता तेंदुए को भौंककर भगाने की कोशिश करता है, तेंदुआ कंपाउंड में घुस आता है. कुछ ही पलों में तेंदुआ झपट्टा मारकर कुत्ते की गर्दन पकड़ लेता है और उसे घसीटते हुए फ्रेम से बाहर ले जाता है. घटना के समय पुलिसकर्मी परिसर में मौजूद नहीं थे. इन चौंकाने वाले विज़ुअल्स ने स्थानीय लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है. यह भी पढ़ें: Leopard Attack Video: कोल्हापुर में तेंदुए की एंट्री से मचा हड़कंप, CCTV में कैद हुआ पूरा मंजर
उत्तराखंड पुलिस स्टेशन में तेंदुआ आया और कुत्ता उठा ले गया
*पुलिस थाने से कुत्ते को उठा ले गया गुलदार*
नैनीताल के बेतालघाट थाने के परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज में गुलदार (तेंदुआ) को एक कुत्ते पर हमला करते हुए देखा गया। वीडियो में गुलदार कुत्ते की गर्दन दबोचकर उसे खींच ले जाता नजर आया। pic.twitter.com/c9hDqE69Ue
— Shivam (@Shivamgreen) November 20, 2025
