उत्तराखंड (Uttarakhand) में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां नैनीताल (Nainital) के बेतालघाट पुलिस स्टेशन (Betalghat Police Station) के परिसर में एक तेंदुआ (Leopard) घुसकर एक आवारा कुत्ते को उठा ले गया. इस पूरी घटना का CCTV फुटेज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. 17 नवंबर को रिकॉर्ड हुए वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही कुत्ता तेंदुए को भौंककर भगाने की कोशिश करता है, तेंदुआ कंपाउंड में घुस आता है. कुछ ही पलों में तेंदुआ झपट्टा मारकर कुत्ते की गर्दन पकड़ लेता है और उसे घसीटते हुए फ्रेम से बाहर ले जाता है. घटना के समय पुलिसकर्मी परिसर में मौजूद नहीं थे. इन चौंकाने वाले विज़ुअल्स ने स्थानीय लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है. यह भी पढ़ें: Leopard Attack Video: कोल्हापुर में तेंदुए की एंट्री से मचा हड़कंप, CCTV में कैद हुआ पूरा मंजर

उत्तराखंड पुलिस स्टेशन में तेंदुआ आया और कुत्ता उठा ले गया

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)