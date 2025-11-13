महाराष्ट्र के कोल्हापुर के पॉश ताराबाई पार्क इलाके में मंगलवार, 11 नवंबर की सुबह एक तेंदुआ करीब 11:30 बजे होटल वुडलैंड में घुस आया और लोगों पर हमला कर दिया. इस दौरान तेंदुए ने पुलिस कांस्टेबल कृष्ण बलवंत पाटिल, उद्यान कर्मचारी तुकाराम खोंडल और बालू हुंबे, तथा वन कर्मचारी ओमकार काटकर को घायल कर दिया. हमले के बाद तेंदुआ होटल से निकलकर पास के महावितरण परिसर में एक बंद नाले के टैंक में जा छिपा. हमले का चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें तेंदुआ एक पुलिस अधिकारी पर झपट्टा मारते हुए दिखाई दे रहा है. घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया और वन विभाग की टीम ने तीन घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद तेंदुए को बेहोश कर पकड़ लिया. यह भी पढ़ें: Viral Video: मगरमच्छों के झुंड के बीच घुसकर शिकार छीनने लगा तेंदुआ, खौफनाक मंजर देख दंग रह जाएंगे आप

कोल्हापुर में तेंदुए ने कांस्टेबल पर किया हमला

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)