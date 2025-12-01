सेंट्रल रेलवे (Central Railway) ने मुंबई लोकल (Mumbai Local) में नकली टिकट बनाने की एक और कोशिश का भंडाफोड़ किया है. जानकारी के अनुसार, मुंबई की एक AC लोकल में तीन यात्री AI जनरेटेड सीज़न पास का इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए. यह घटना 28 नवंबर को शाम 6:45 बजे परेल–कल्याण ट्रेन में हुई, जब TTI प्रशांत कांबले ने RPF की मदद से जांच की. पकड़े गए तीन यात्रियों एक महिला और दो पुरुष ने ऑफिशियल UTS ऐप की बजाय अपने मोबाइल फोन के डॉक्यूमेंट फोल्डर में सेव किए गए “UTS सीज़न पास” दिखाए. जांच के दौरान सभी तीनों डिजिटल पास पर एक ही UTS नंबर XOOJHN4569 मिला, जिससे अधिकारियों को धोखाधड़ी का संदेह हुआ. बाद में मोबाइल नंबरों की जांच करने पर पता चला कि तीनों में से किसी के नाम पर भी वैध सीज़न टिकट मौजूद नहीं था. इसके बाद उन सभी के खिलाफ नकली पास का उपयोग कर यात्रा करने का मामला दर्ज कर लिया गया. यह भी पढ़ें: Viral Video: लापरवाही की हद है! मालगाड़ी के नीचे कपल करने लगा रोमांस, अचानक शुरू हुई ट्रेन, बाल बाल बचे दोनों, लखनऊ का वीडियो आया सामने

AI से बने फर्जी टिकट के साथ मुंबई लोकल में पकड़े गए 3 लोग

Central Railway caught three passengers using AI-generated fake UTS tickets on the Parel–Kalyan AC local after a TTI noticed irregularities during a routine inspection. The trio was handed over to GRP Kurla, and an FIR was filed under multiple BNS sections for travelling with… pic.twitter.com/HXjeSRySYM — Mid Day (@mid_day) November 30, 2025

