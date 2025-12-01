Viral Video: लापरवाही की हद है! मालगाड़ी के नीचे कपल करने लगा रोमांस, अचानक शुरू हुई ट्रेन, बाल बाल बचे दोनों, लखनऊ का वीडियो आया सामने

Viral Video Credit-(Instagram, mr_news_tak_)

Viral Video: युवा रील बनाने के लिए अश्लीलता की हदें भी पार कर रहे है और अपनी जान के साथ खिलवाड़ भी का रहे है. ऐसा ही एक वीडियो लखनऊ (Lucknow) चारबाग रेलवे स्टेशन (Charbagh Railway Station) से सामने आया है. इस वीडियो में अश्लीलता की सारी हदें पार करते हुए एक कपल रेलवे स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी के नीचे रोमांस कर रहा था और इसी दौरान मालगाड़ी अचानक से शुरू हो जाती है और ये दोनों वहां से जान बचाकर बाहर आ जाते है. लेकिन इस दौरान पास से ही उनका कोई वीडियो भी बना रहा होता है.

ये वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर mr_news_tak_ नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

मालगाड़ी के नीचे कपल का रोमांस

बाल-बाल बचे दोनों

सबसे खतरनाक बात यह रही कि इसी दौरान रुकी हुई मालगाड़ी (Goods Train)अचानक आगे बढ़ने लगती है.ट्रेन चलने की आवाज सुनकर कपल घबराकर बाहर कूदता है और किसी तरह अपनी जान बचाता है. थोड़ी सी देरी होती तो बड़ा हादसा हो सकता था.वीडियो में यह भी दिखता है कि इन दोनों की हरकतों को कोई तीसरा शख्स पास से रिकॉर्ड कर रहा था. जैसे ही घटना हुई, वह भी घबरा जाता है, लेकिन वीडियो बनाना बंद नहीं करता.

रेलवे सुरक्षा पर सवाल

इस तरह की हरकतों ने न सिर्फ रेलवे सुरक्षा (Railway Safety) को लेकर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि यह भी दिखाया है कि रील (Reel) और वायरल (Viral) होने की दौड़ में कई युवा अपनी जान को गंभीर खतरे में डाल रहे हैं.