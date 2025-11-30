किंग कोबरा को छूने की कोशिश करते ही हुआ मौत से सामना, Viral Video में देखें कैसे बाल-बाल बची लड़की की जान

किंग कोबरा से बाल-बाल बची लड़की (Photo Credits: Instagram)

King Cobra Viral Video: वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि सांप (Snake) का काटा पानी भी नहीं मांगता है, इसलिए लोग सांपों से उचित दूरी बनाकर रखने में ही अपनी भलाई समझते हैं. जी हां, दुनिया भर में कई प्रजातियों के सांप पाए जाते हैं, जिनमें से किंग कोबरा (King Cobra) को सबसे खतरनाक और जहरीला माना जाता है. बावजूद इसके कई लोग सांपों से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आते हैं. इस बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर एक हैरान करने वाला वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक लड़की विशालकाय किंग कोबरा सांप को छूने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसका सामना मौत से हो जाता है. हालांकि लड़की की किस्मत अच्छी होती है कि उसकी जान बाल-बाल बच जाती है.

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर saiba__19 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- आज एक गांव से मिले किंग कोबरा को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू किया गया. सांप को बिना किसी नुकसान के कैप्चर करने के बाद उसे उसके प्राकृतिक आवास यानी जंगल में छोड़ा गया. ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस और डॉक्यूमेंटेशन के लिए शूट किया गया है, ताकि लोग समझें कि वाइल्डलाइफ को कैसे सुरक्षित और जिम्मेदारी से हैंडल किया जाता है. किसी भी सामान्य व्यक्ति को ऐसी कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए. यह भी पढ़ें: केरल में साइकिल के हैंडल पर लिपटा दिखा विशालकाय सांप, लोगों ने AI के जरिए की उसकी प्रजाति की पहचान (See Pic)

किंग कोबरा को छूने की कोशिश करते ही हुआ मौत से सामना

इस पर लोगों ने अपने-अपने रिएक्शन भी दिए हैं. एक यूजर ने लिखा है- दीदी आप कितनी हिम्मत वाली हो. वहीं एक अन्य ने लिखा है- यह एक खतरनाक और जानलेवा स्टंट था, जबकि कुछ यूजर्स का कहना है कि सांपों के साथ खिलवाड़ कभी नहीं करना चाहिए.

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की किंग कोबरा सांप को पकड़ने की कोशिश करती है, तभी नागराज लड़की पर अटैक कर देता है, लेकिन यहां राहत की बात तो यह है कि समय रहते लड़की पीछे हट जाती है और उसकी जान बाल-बाल बच जाती है. इसके बाद भी लड़की हिम्मत नहीं हारती है और किंग कोबरा को फिर से पकड़ने लगती है, आखिरकार वो धीरे-धीरे और सावधानी से सांप को पकड़ लेती है. इसके बाद इस विशालकाय किंग कोबरा सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया जाता है.