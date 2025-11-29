केरल में साइकिल के हैंडल पर लिपटा दिखा विशालकाय सांप, लोगों ने AI के जरिए की उसकी प्रजाति की पहचान (See Pic)
साइकिल के हैंडल पर लिपटा सांप (Photo Credits: Reddit)

केरल (Kerala) का एक हैरान करने वाला नजारा सोशल मीडिया (Social Media) पर छाया हुआ है, जब एक बड़े सांप (Giant Snake) की फोटो साइकिल के हैंडल पर तैरती हुई देखी गई. यह फोटो, जो असल में एक Reddit यूजर ने शेयर की थी, प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गई है, जिससे कई यूजर्स को मजा आ रहा है और रिएक्शन की बाढ़ आ गई है.

रेडिट यूजर ने साइकिल के हैंडल पर आराम करते हुए एक बड़े सांप की फोटो शेयर की. यूजर ने पूछा, ‘क्या कोई इस सांप को जानता है?’ यूजर्स ने इस सांप की प्रजाति को पहचानने की कोशिश की, वहीं कुछ ने हल्के-फुल्के मजाक भी किए.

यह तस्वीर तेजी से वायरल हो गई, कई मज़ेदार कमेंट करने वालों ने दावा किया कि यह सांप ‘एक नई साइकिल का मालिक’ है या मजाक में कहा कि यह हैंडल पर बैठा हुआ ‘बहुत सुंदर’ लग रहा था. लेकिन मजाक के अलावा, जैसे-जैसे चर्चा बढ़ी, कई यूजर्स ने गंभीरता से पहचानने की कोशिश की. यह भी पढ़ें: Viral Video: बाथरूम की छत फाड़कर जमीन पर गिरा विशालकाय अजगर, नजारा देख उड़े घरवालों के होश

केरल में साइकिल के हैंडल पर लिपटा दिखा विशालकाय सांप

Does anyone know this snake

byu/This-Park3826 inKerala

एक अजीब मोड़ में, एक यूजर ने ChatGPT से स्पीशीज पता लगाने में मदद मांगने का स्क्रीनशॉट शेयर किया और AI ने बताया कि सांप चेकर्ड कीलबैक जैसा दिखता है, जो एक नॉन-वेनम पानी का सांप है जो आमतौर पर पूरे भारत में पाया जाता है. इससे लोगों में और दिलचस्पी बढ़ गई क्योंकि AI से मिली पहचान कितनी सही है, इस पर बहस हो रही थी.

वायरल पोस्ट में बताया गया है कि कैसे ऑनलाइन कम्युनिटीज नेचर के साथ अचानक होने वाली मुलाकातों को समझने के लिए वाइल्डलाइफ के बारे में जिज्ञासा, मजाक और टेक्नोलॉजी को तेजी से मिला रही हैं. यह केरल की रिच बायोडायवर्सिटी की भी याद दिलाता है, जहां ऐसे वाइल्डलाइफ के नजारे अक्सर हैरानी और बातचीत दोनों को बढ़ावा देते हैं