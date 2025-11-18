IND vs BAN AFC Asian Cup 2027 Qualifiers Live Streaming: एएफसी एशियन कप क्वालीफायर में बांग्लादेश से भिड़ेगी भारतीय फुटबॉल टीम, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

Where To Watch India National Football Team vs Bangladesh National Football Team Live Telecast: आगामी फुटबॉल मैच 22 सालों में पहली बार होगा जब भारत और बांग्लादेश बांग्लादेश में भिड़ेंगे. पिछली बार ऐसा 2003 SAFF गोल्ड कप में हुआ था, जहाँ मेज़बान टीम ने ढाका के इसी मैदान पर 2-1 से जीत हासिल की थी. व्यावहारिक रूप से, भारत बनाम बांग्लादेश मैच का बहुत कम महत्व होगा, क्योंकि खालिद जमील की ब्लू टाइगर्स पहले ही AFC एशियन कप 2027 क्वालीफायर की दौड़ से बाहर हो चुकी है. जानें फीफा विश्व कप के 23वें संस्करण के लिए क्वालीफाई करने वाली टीमों की पूरी सूची

पिछली बार दोनों टीमें 25 मार्च को शिलांग में भिड़ी थीं, जो गोलरहित ड्रॉ रहा था. भारत और बांग्लादेश के बीच यह 30वाँ मुकाबला होगा, जिसमें ब्लू टाइगर्स ने इस प्रतिद्वंद्विता में 14 जीत, 4 हार और 11 ड्रॉ का रिकॉर्ड बनाया है. इसी कड़ी में,ढाका के नेशनल स्टेडियम में भारत बनाम बांग्लादेश AFC एशियन कप 2027 क्वालीफायर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग और लाइव टेलीकास्ट देखने के विकल्पों के बारे में नीचे पढ़ें.

भारत बनाम बांग्लादेश एएफसी एशियन कप 2027 क्वालीफायर कब और कहां खेला जाएगा?

भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम 18 नवंबर(मंगलवार) को एएफसी एशियन कप 2027 क्वालीफायर के दूसरे चरण में बांग्लादेश राष्ट्रीय फुटबॉल टीम से भिड़ेगी. भारत बनाम बांग्लादेश फुटबॉल मैच ढाका के नेशनल स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा.

भारत बनाम बांग्लादेश एएफसी एशियन कप 2027 क्वालीफायर का टीवी पर सीधा प्रसारण कहाँ देखें?

दुर्भाग्यवश, ढाका में आयोजित भारत बनाम बांग्लादेश एएफसी एशियन कप 2027 क्वालीफायर मैच का कोई आधिकारिक प्रसारणकर्ता नहीं है. इसलिए, भारत में भारत बनाम बांग्लादेश एएफसी एशियन कप 2027 क्वालीफायर मैच का सीधा प्रसारण देखने के विकल्प उपलब्ध नहीं होंगे. भारत बनाम बांग्लादेश के लिए, ऑनलाइन देखने के विकल्प नीचे देखें.

भारत बनाम बांग्लादेश एएफसी एशियन कप 2027 क्वालीफायर की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

भारत में प्रशंसकों के पास भारत बनाम बांग्लादेश एएफसी एशियन कप 2027 क्वालिफायर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग देखने का विकल्प होगा. भारत बनाम बांग्लादेश एएफसी एशियन कप 2027 क्वालिफायर मैच देखने के लिए फैनकोड मोबाइल ऐप और वेबसाइट का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें मैच पास खरीदना पड़ सकता है. भारत और बांग्लादेश दोनों ही अच्छी फॉर्म में नहीं हैं, इसलिए ड्रॉ की उम्मीद की जा सकती है.