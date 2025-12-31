Happy New Year 2026: नए साल पर अयोध्या, वाराणसी समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर भक्तों की भीड़, सुरक्षा बढ़ाई गई; लोगों पर रखी जा रही है पैनी नजर

(Photo Credits WC)

Happy New Year 2026: देशभर में नए साल 2026 के स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं. इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग धार्मिक स्थलों और मंदिरों में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं. भीड़ और किसी भी तरह की दुर्घटना से बचाव के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष सतर्कता बरती है. नए साल के मौके पर अयोध्या, वाराणसी, मथुरा और अन्य प्रमुख धार्मिक केंद्रों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है. प्रशासन ने इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं.

भक्तों का आगमन और प्रशासन की तैयारी

नए साल पर भक्अतों की भीड़ देखते हए अधिकारी पूरी तरह से सतर्क हैं. पुलिस और मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा उपायों को और मजबूत किया है. अयोध्या में, भले ही मौसम ठंडा और प्रतिकूल है, भक्त राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी जैसे प्रमुख स्थलों पर बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं.

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

मुख्य मंदिर क्षेत्रों में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं. इनमें शामिल हैं:

सुरक्षित क्षेत्र (Secure Zones) की स्थापना.

पैट्रोलिंग और निगरानी बढ़ाना.

भारी वाहनों और अन्य संदिग्ध वस्तुओं पर प्रतिबंध.

मंदिरों के अनुष्ठानों में बदलाव ताकि भीड़ प्रबंधन आसान हो और पारंपरिक रीति-रिवाज बनाए रखे जा सकें.

सुरक्षा के प्रमुख उद्देश्य

इस तैयारी का मुख्य उद्देश्य भक्तों की सुरक्षा और सुचारू समारोह सुनिश्चित करना है, प्रशासन चाहता है कि नए साल के अवसर पर धार्मिक परंपराओं का आनंद लेने वाले श्रद्धालु सुरक्षित और आराम से दर्शन कर सकें,