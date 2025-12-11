John Cena Retirement: जॉन सीना ने WWE से संन्यास की घोषणा की, कहा- अब अपने आप से किए वादे को पूरा करने का समय आ गया है

(Photo Credits FB)

John Cena Retirement: WWE सुपरस्टार जॉन सीना ने आखिरकार अपने संन्यास का ऐलान कर दिया है, जिससे दुनिया भर में मौजूद उनके लाखों प्रशंसकों के बीच भावुक माहौल बन गया है. लंबे समय से रिंग पर राज करने वाले सीना ने कहा कि अब वह समय आ गया है जब उन्हें अपने आप से किए उस वादे को पूरा करना चाहिए, जिसे वह सालों से टालते आ रहे थे.

रिंग में दमदार सफर और यादगार मुकाबले

करीब दो दशकों तक WWE में अपने दमदार प्रदर्शन, अनगिनत यादगार मुकाबलों और अपनी अद्भुत फैन फॉलोइंग के साथ सीना ने रेसलिंग की दुनिया में एक अलग पहचान बनाई. उन्होंने नए रेसलर्स को प्रेरित किया, बड़े इवेंट्स का चेहरा बने और कंपनी के साथ एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़े रहे. WWE ने भी उनके योगदान की सराहना करते हुए कहा कि जॉन सीना हमेशा कंपनी के इतिहास का अहम हिस्सा रहेंगे. यह भी पढ़े: Shakib Al Hasan Reverses Retirement: शाकिब अल हसन का खुलासा, जानबूझकर अवैध एक्शन के साथ की गेंदबाजी, लेकिन सिर्फ एक सीरीज़ के लिए वापस लिया रिटायरमेंट

फैंस ने कहा– Thank You Cena

सीना ने बताया कि अब वह अपने जीवन के अगले अध्याय पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं और यह फैसला उनके लिए आसान नहीं था. उनके ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर #ThankYouCena ट्रेंड कर रहा है, जहां फैंस उन्हें भावुक संदेशों के साथ अलविदा कह रहे हैं.

जॉन सीना का परिचय

जॉन सीना एक अमेरिकी प्रोफेशनल रेसलर, अभिनेता और टीवी होस्ट हैं. WWE में उनकी पहचान “Never Give Up” attitude, शानदार एथलेटिक क्षमता, करिश्माई पर्सनैलिटी और रिकॉर्ड 16 वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए होती है. वह WWE इतिहास के सबसे लोकप्रिय और सफल सुपरस्टार्स में से एक माने जाते हैं.

जन्म-तिथि और शुरुआती जीवन

पूरा नाम: जॉन फेलिक्स एंथनी सीना जूनियर

जन्म: 23 अप्रैल 1977

जन्मस्थान: वेस्ट न्यूबरी, मैसाचुसेट्स, अमेरिका

सीना बचपन से ही खेलों में रुचि रखते थे

सीना बचपन से ही खेलों में रुचि रखते थे और कॉलेज के दिनों में उन्होंने बॉडीबिल्डिंग की भी शुरुआत की बाद में उन्होंने रेसलिंग में करियर बनाते हुए 2002 में WWE में डेब्यू किया