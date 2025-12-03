Panaji Car Accident: नशे में धुत युवक ने सड़क पर मचाया कहर, तेज रफ्तार कार रिवर्स लेकर शख्स को कुचला, गोवा के पणजी में भीषण एक्सीडेंट: VIDEO

A drunk young man driving a car crushed a man (Credit-@prudentgoa)

Panaji Car Accident: गोवा की राजधानी पणजी (Panaji) में मंगलवार सुबह एक खौफनाक सड़क हादसा हुआ. एक 18 साल के युवक, जो कथित रूप से शराब के नशे (Alcohol Influence) में था, ने कार रिवर्स करते समय एक शख्स को बुरी तरह टक्कर मार दी. इसके बाद शख्स कार के पीछे और दूकान के बीच में बुरी तरह फंस गया. इसके बाद कार सवार युवक ने फिर से सामने लेकर कार पीछे ले और इसके बाद फिर शख्स कार से दब गया.

इसके बाद लोग वहां जमा हो गए. यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. इस एक्सीडेंट का वीडियो सोशल मीडिया X पर @prudentgoa नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Ghatkopar Road Accident: शराब के नशे में तेज रफ्तार SUV सवार ने दुकानों को मारी टक्कर, 3 लोग हुए घायल, घाटकोपर के एक्सीडेंट का VIDEO आया सामने

कार सवार रिवर्स लेते हुए शख्स को कुचला

कार रिवर्स करते समय कई वाहनों को मारा

वीडियो फुटेज के अनुसार आरोपी शाहिद मोहम्मद अंसारी ने पहले रिवर्स लेते हुए खड़ी बाइकों (Parked Bikes) को टक्कर मारी. इसके तुरंत बाद कार 50 साल के मुकुल जोशी (Mukul Joshi) पर चढ़ गई, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए. जोशी को बचने का मौका ही नहीं मिला.स्थानीय लोगों के अनुसार, युवक भीड़ देखकर घबरा गया और कार को तेज गति में बैक गियर (Reverse Gear) में डाल दिया. इसी दौरान जोशी टक्कर की चपेट में आए.उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनके पैर में फ्रैक्चर (Leg Fracture) होने की पुष्टि हुई.

लोगों ने आरोपी को बाहर निकालकर पकड़ा

हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों ने कार को घेर लिया और आरोपी को वाहन से बाहर खींच लिया. इसके बाद उसे पुलिस (Police) के हवाले किया गया. लोग मौके पर मौजूद सीसीटीवी और मोबाइल वीडियो (Accident Video) दिखाकर युवक की गलती पर नाराजगी जताते दिखे.पुलिस का कहना है कि आरोपी युवक पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का संदेह था, इसलिए उसे नॉर्थ गोवा जिला हॉस्पिटल (North Goa District Hospital) ले जाकर अल्कोहल टेस्ट (Alcohol Test) कराया गया. आरोपी गोवा के तलैगांव (Taleigao) क्षेत्र का रहने वाला है और एक स्पा (Spa Employee) में काम करता है.

एफआईआर दर्ज

हादसे के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर (FIR Registered) दर्ज कर ली है और मामले की विस्तृत जांच (Investigation) शुरू कर दी गई है.गनीमत रही की इस घटना में किसी की जान नहीं गई.