IndiGo Crisis: एयरलाइन के CEO ने 15 दिसंबर तक स्थिति सामान्य होने का दिया भरोसा, 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द, DGCA ने जांच के लिए 4 सदस्यों की बनाई कमेटी

इंडिगो/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

IndiGo Crisis: मैनपावर की कमी की वजह से इंडिगो (Indigo Flights) की करीब 1,000 फ्लाइट्स कैंसिल होने से देश भर के एयरपोर्ट्स पर हज़ारों पैसेंजर्स फंसे रह गए. मौजूदा मुश्किल पर एयरलाइन के CEO पीटर एल्बर्स (CEO Pieter Elbers) ने कहा कि 10-15 दिसंबर के बीच हालात नॉर्मल होने की उम्मीद है.

एल्बर्स ने एक वीडियो मैसेज में, दिक्कतों की वजह से पैसेंजर्स को हुई बड़ी परेशानी के लिए माफी मांगी. उन्होंने कहा- अफसोस की बात है कि पिछले कुछ दिनों में उठाए गए कदम काफी नहीं रहे. इसलिए हमने आज अपने सभी सिस्टम्स और शेड्यूल्स को रीबूट करने का फैसला किया, जिससे अब तक सबसे ज़्यादा कैंसिलेशन हुए हैं, लेकिन कल से धीरे-धीरे सुधार करना ज़रूरी है.

एल्बर्स ने कहा- इन कदमों से, हमें उम्मीद है कि कल कैंसलेशन की संख्या 1,000 से कम होगी. FDTL लागू करने में खास राहत देने में DGCA का सपोर्ट बहुत मददगार है. यह भी पढ़ें: इंडिगो के संकट पर सरकार सख्त, सामान्य सेवाएं बहाल करने के निर्देश, उच्च स्तरीय जांच के आदेश

एयरलाइन के CEO ने 15 दिसंबर तक स्थिति सामान्य होने का दिया भरोसा

इंडिगो ने शुक्रवार को देश भर के कई बड़े एयरपोर्ट पर करीब 1,000 फ्लाइट्स कैंसिल कर दीं. एयरलाइन ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी आधी रात तक सभी ऑपरेशन कैंसिल कर दिए थे.

सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) के जारी किए गए नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) रेगुलेशन के संबंध में इंडिगो के क्रू के मिसमैनेजमेंट को उसके ऑपरेशन में रुकावट के लिए जिम्मेदार ठहराया.

ANI से बात करते हुए, मिनिस्टर ने कहा कि बड़े एयरपोर्ट पर जो घटनाएं हुई हैं, उनकी वजह से सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने नॉर्मल हालात सुनिश्चित करने और फंसे हुए पैसेंजर की मदद के लिए इंडिगो को FDTL नॉर्म्स से कुछ राहत दी है.

नायडू ने कहा- 1 नवंबर से, DGCA नए FDTL (फ़्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन) रेगुलेशन लेकर आया। मिनिस्ट्री ने कम से कम 6 महीने के लिए एयरलाइंस के साथ लगातार बातचीत का प्रोसेस भी शुरू किया। पहले, नए FDTL नॉर्म को लेकर कोई दिक्कत नहीं थी. एयर इंडिया और स्पाइसजेट समेत दूसरी एयरलाइंस ने इसे एडजस्ट कर लिया है. हालाँकि, जो कुछ हुआ है, वह इंडिगो के क्रू के संबंध में मिसमैनेजमेंट की वजह से है. हमने नॉर्मल हालात सुनिश्चित करने के लिए इंडिगो को FDTL नॉर्म्स के संबंध में कुछ राहत दी है.

शुक्रवार देर रात, दिल्ली एयरपोर्ट ने एक एडवाइजरी जारी की जिसमें भरोसा दिलाया गया कि एयरलाइन की गड़बड़ी के बाद इंडिगो फ्लाइट ऑपरेशन अब ‘धीरे-धीरे फिर से शुरू’ हो रहे हैं. दिल्ली एयरपोर्ट ने कहा- हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इंडिगो फ्लाइट ऑपरेशन अब धीरे-धीरे फिर से शुरू हो रहे हैं और थोड़ी देर की रुकावट के बाद नॉर्मल हो रहे हैं. कृपया घर से निकलने से पहले अपनी बुकिंग और फ्लाइट का स्टेटस चेक कर लें.

शुक्रवार देर रात दिल्ली एयरपोर्ट ने एक एडवाइजरी जारी की

शुक्रवार को, इंडिगो के ऑपरेशनल संकट के कारण देश में हवाई यात्रा में चौथे दिन भी रुकावट आने के बाद DGCA ने पायलट ड्यूटी नियम वापस ले लिए. अब तक, इंडिगो की 750 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं और बड़े पैमाने पर देरी की भी खबरें हैं. बदले हुए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमों के अनुसार, किसी भी छुट्टी को हफ़्ते के आराम की जगह नहीं लिया जाएगा, जिसका मतलब है कि हफ्ते के आराम के समय और छुट्टियों को अलग-अलग माना जाएगा. यह क्लॉज पायलटों में थकान की समस्याओं को दूर करने की कोशिशों का हिस्सा था.

बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसिल होने के बाद यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए, भारतीय रेलवे ने देश भर में 114 से ज्यादा बेहतर ट्रिप चलाने वाली 37 प्रीमियम ट्रेनों में 116 अतिरिक्त कोच लगाए हैं. रेल मंत्रालय के एक प्रेस बयान में कहा गया है कि दक्षिणी रेलवे (SR) ने सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी की है, जिससे 18 ट्रेनों में क्षमता बढ़ी है. नोट में कहा गया है- ज्यादा मांग वाले रूट पर अतिरिक्त चेयर कार और स्लीपर क्लास कोच लगाए गए हैं. ये बढ़ोतरी, जो 6 दिसंबर 2025 से लागू होंगी, दक्षिणी क्षेत्र में रहने की क्षमता को काफी बढ़ाएंगी.

DGCA ने फ्लाइट ऑपरेशन को स्थिर करने के लिए इंडिगो को खास जरूरतों पर एक बार की छूट दी है. रेगुलेटर ने एक बयान में कहा- इंडिगो के सबमिशन, सर्दियों के मौसम में ऑपरेशनल दिक्कतों के रिव्यू और ऑपरेशन को नॉर्मल करने के आधार पर, DGCA ने इंडिगो को 10 फरवरी 2026 तक FDTL नॉर्म्स की खास जरूरतों पर एक बार की छूट दी है. यह छूट सिर्फ ऑपरेशनल स्थिरता को आसान बनाने के लिए दी गई है और इसका मतलब किसी भी तरह से सुरक्षा जरूरतों को कम करना नहीं है.

बयान में आगे कहा गया, ‘इस दौरान, DGCA हर पंद्रह दिन बाद इंडिगो द्वारा स्थिति को संभालने के लिए उठाए गए कदमों का रिव्यू करेगा, जिसमें FDTL का पालन पक्का करने के लिए सही क्रू की हायरिंग भी शामिल है.’

DGCA ने जांच के लिए 4 सदस्यों की बनाई कमेटी

रेगुलेटर ने उन हालात का पूरा रिव्यू और असेसमेंट करने के लिए चार मेंबर की एक कमेटी भी बनाई है, जिनकी वजह से फ्लाइट्स में भारी रुकावट आई. पैनल 15 दिनों के अंदर DGCA को अपने नतीजे और सुझाव देगा. फ्लाइट ऑपरेशन में जारी रुकावट के बीच, इंडिगो ने शुक्रवार को अपनी फ्लाइट्स कैंसिल होने से फंसे पैसेंजर्स को हुई परेशानी के लिए माफी मांगी. एयरलाइन ने पक्का किया कि कैंसिलेशन के सभी रिफंड पैसेंजर्स के ओरिजिनल पेमेंट मोड में ऑटोमैटिकली प्रोसेस हो जाएंगे. इसने 5 दिसंबर, 2025 और 15 दिसंबर, 2025 के बीच यात्रा के लिए बुकिंग के सभी कैंसिलेशन/रीशेड्यूल रिक्वेस्ट पर पूरी छूट भी दी. यह भी पढ़ें: IndiGo Flights Cancellation: इंडिगो की 550 से ज्यादा उड़ानें रद्द, एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की लंबी कतारें; जानें कब सुधरेगी स्थिति?

एक प्रेस रिलीज में, इंडिगो ने कहा कि कस्टमर्स की सुविधा के लिए शहरों और सरफेस ट्रांसपोर्ट में हजारों होटल रूम का इंतज़ाम किया गया है. एयरलाइन ने यह भी पक्का किया कि एयरपोर्ट पर इंतज़ार कर रहे कस्टमर्स को खाना और स्नैक्स दिए जा रहे हैं। एयरलाइन ने कहा था कि जहां भी मुमकिन हो, सीनियर सिटिज़न्स के लिए लाउंज एक्सेस का भी इंतज़ाम किया जा रहा है.

इंडिगो CER के मुताबिक, 15 दिसंबर तक ऑपरेशन नॉर्मल हो जाएंगे. इंडिगो देश की सबसे बड़ी एयरलाइन है और आम तौर पर रोज़ाना लगभग 2,300 फ्लाइट्स ऑपरेट करती है.