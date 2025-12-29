Delhi Fog: दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच घने कोहरे का कहर, कई उड़ानें और ट्रेनें लेट, IndiGo ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी

इंडिगो/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

Delhi Fog: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड के साथ-साथ घने कोहरे का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है. इसका असर आम जनजीवन के साथ रेल और विमान सेवाओं पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है. ठंड और कोहरे के कारण IGI एयरपोर्ट पर विज़िबिलिटी बेहद कम हो गई है, जिसकी वजह से कई उड़ानें देरी से संचालित हो रही हैं.यात्रियों को असुविधा से बचाने और यात्रा संबंधी जानकारी समय पर उपलब्ध कराने के लिए इंडिगो एयरलाइंस ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, ताकि यात्रियों को यात्रा के दौरान परेशानी का सामना न करना पड़े.

इंडिगो की ट्रैवल एडवाइजरी

इंडिगो ने अपनी एडवाइजरी में कहा, “आज सुबह दिल्ली और हिंडन एयरपोर्ट पर ठंडी हवा और घना कोहरा छाया हुआ है.विजिबिलिटी में उतार-चढ़ाव के चलते फ्लाइट शेड्यूल प्रभावित हुए हैं. मौसम में बदलाव होने तक उड़ानों का संचालन सामान्य से धीमा रह सकता है. हमारी ग्राउंड टीमें सुरक्षा मानकों और विजिबिलिटी की जरूरतों को प्राथमिकता दे रही हैं. मौसम सुधरते ही उड़ान संचालन धीरे-धीरे सामान्य हो जाएगा. यह भी पढ़े: Delhi Fog: दिल्ली में घने कोहरे का असर, 40 से ज्यादा फ्लाइट्स और 22 से अधिक ट्रेनें हुईं लेट

रेल सेवाएं भी प्रभावित

घने कोहरे का असर रेल सेवाओं पर भी साफ दिखाई दे रहा है. राजधानी आने और यहां से प्रस्थान करने वाली कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं. पटरियों पर विजिबिलिटी कम होने से ट्रेनों को धीमी गति से चलाया जा रहा है, जिससे यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

दिल्ली में मौसम हुआ और खराब

घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के चलते दिल्ली में मौसम काफी खराब हो चुका है. लगातार गिरते तापमान और कोहरे की मोटी परत ने जनजीवन को प्रभावित किया है.

स्मॉग से AQI 400 तक पहुंचा

दिल्ली में घना जहरीला स्मॉग छा जाने से विजिबिलिटी और भी खराब हो गई है. CPCB के अनुसार, राजधानी के कई इलाकों में AQI 400 (Very Poor) और कुछ क्षेत्रों में AQI 318 (Very Poor) दर्ज किया गया है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है.

कई राज्यों में स्कूल बंद

लगातार बढ़ते कोहरे और ठंड को देखते हुए कई राज्यों की सरकारों ने बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए महीने के अंत तक स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया है। मौसम सुधरने तक यह आदेश लागू रहेगा