Delhi Fog: दिल्ली में घने कोहरे का असर, 40 से ज्यादा फ्लाइट्स और 22 से अधिक ट्रेनें हुईं लेट

दिल्ली प्रदूषण (Photo Credits: PTI)

नई दिल्ली: गुरुवार तड़के से दिल्ली (Delhi) में घना कोहरा छाए रहने के कारण कम से कम 40 उड़ानों (Flights) में देरी हुई है, जबकि 22 से अधिक ट्रेनें भी लेट चल रही हैं. राजधानी के बड़े हिस्से घने कोहरे की चादर में लिपटे रहे, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा.

सुबह 8:10 बजे इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI Airport) ने घने कोहरे के चलते एक एडवाइजरी जारी की. एडवाइजरी में कहा गया कि फिलहाल उड़ान संचालन CAT III परिस्थितियों में किया जा रहा है, जिसके कारण फ्लाइट्स में देरी या व्यवधान संभव है.

एडवाइजरी में कहा गया कि हम यात्रियों की असुविधा कम करने के लिए सभी संबंधित पक्षों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं. कृपया अपनी उड़ान की ताजा स्थिति के लिए संबंधित एयरलाइन से संपर्क करें. किसी भी असुविधा के लिए हमें खेद है.

इससे पहले एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया था कि भले ही उड़ान संचालन जारी है, लेकिन कम दृश्यता के कारण लो विजिबिलिटी प्रोसीजर (LVP) लागू किए गए हैं, ताकि विमानों का संचालन सुरक्षित रूप से किया जा सके. यह भी पढ़ें: Delhi Pollution: PUC सर्टिफिकेट के बिना नहीं मिलेगा ईंधन, पुराने वाहनों की दिल्ली में एंट्री पर रोक; प्रदूषण बढ़ने पर सरकार का सख्त कदम

22 से अधिक ट्रेनें लेट

घने कोहरे के कारण 22 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चल रही हैं, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

19272 हरिद्वार–भावनगर एक्सप्रेस– 1 घंटा 7 मिनट लेट

12417 प्रयागराज एक्सप्रेस – 4 घंटे 4 मिनट लेट

12427 रीवा–आनंद विहार एक्सप्रेस – 3 घंटे 57 मिनट लेट

22435 नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस – 8 घंटे 52 मिनट लेट

11841 गीता जयंती एक्सप्रेस – 1 घंटा 40 मिनट लेट

14241 नौचंदी एक्सप्रेस – लगभग 5 घंटे लेट

13257 आनंद विहार टर्मिनस जनसाधारण एक्सप्रेस – लगभग 12 घंटे लेट

12557 सप्त क्रांति एक्सप्रेस – 45 मिनट लेट

12429 नई दिल्ली एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस – लगभग 45 मिनट लेट

14207 पद्मावत एक्सप्रेस – लगभग 4 घंटे लेट

12225 कैफियत एक्सप्रेस – 4 घंटे लेट

ट्रैफिक पर भी पड़ा असर

राष्ट्रीय राजधानी में घने कोहरे के कारण कई इलाकों में सड़क यातायात भी प्रभावित हुआ. दिल्ली और एनसीआर से जुड़ने वाली प्रमुख सड़कों और हाईवे पर वाहन धीमी गति से चलते नजर आए.

मौसम विभाग के अधिकारियों के अनुसार, सर्दी बढ़ने के साथ आने वाले दिनों में भी सुबह के समय कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है.