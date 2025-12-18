Delhi Pollution: PUC सर्टिफिकेट के बिना नहीं मिलेगा ईंधन, पुराने वाहनों की दिल्ली में एंट्री पर रोक; प्रदूषण बढ़ने पर सरकार का सख्त कदम

दिल्ली प्रदूषण (Photo Credits: X)

दिल्ली: बढ़ते वायु प्रदूषण (Air Pollution) पर काबू पाने के लिए दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने बुधवार से सख्त कार्रवाई शुरू की है. राष्ट्रीय राजधानी में BS-VI उत्सर्जन मानकों (BS-VI Emission Norms) का पालन न करने वाले वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है. इसके साथ ही शहर के सभी पेट्रोल पंपों को निर्देश दिया गया है कि जिन वाहनों के पास वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (Pollution Under Control) (PUC) सर्टिफिकेट नहीं है, उन्हें पेट्रोल या डीजल न दिया जाए. ये कड़े कदम ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (Graded Response Action Plan) (GRAP) के स्टेज-IV के लागू रहने के दौरान प्रभावी रहेंगे.

अधिकारियों के मुताबिक, इन प्रतिबंधों से गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद और नोएडा जैसे पड़ोसी शहरों से रोज़ दिल्ली में प्रवेश करने वाले करीब 12 लाख वाहन प्रभावित होंगे. BS-VI इंजन के बिना वाहनों को आज से दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी और PUC सर्टिफिकेट के बिना ईंधन भी नहीं मिलेगा. यह भी पढ़ें: Delhi Work From Home: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच सरकार का बड़ा फैसला, राजधानी के सभी सरकारी-निजी दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य

इससे जुड़ी 10 प्रमुख बातें

1- केवल BS-VI वाहनों को अनुमति देने के फैसले से दिल्ली में प्रवेश करने वाले लगभग 12 लाख वाहन प्रभावित होंगे—नोएडा से 4 लाख से अधिक, गुरुग्राम से करीब 2 लाख और गाजियाबाद से लगभग 5.5 लाख वाहन.

2- वाहन जांच के लिए 580 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे और 126 चेकपॉइंट्स पर 37 प्रवर्तन वैन लगेंगी. पेट्रोल पंपों पर परिवहन विभाग, नगर निगम और खाद्य विभाग के कर्मचारी मौजूद रहेंगे.

3- दिल्ली में पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (ANPR) कैमरे पहले से लगे हैं, जो बिना वैध PUC वाले वाहनों की पहचान करेंगे.

4- यह घोषणा मंगलवार को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजींदर सिंह सिरसा ने की थी. GRAP का स्टेज-IV लागू रहने तक ये उपाय जारी रहेंगे.

5- अध्ययनों के अनुसार, सर्दियों में वाहनों से PM10 का 19.7% और PM2.5 का 25.1% प्रदूषण होता है, जिसके बाद ये सख्त कदम उठाए गए.

6- 100 चिन्हित हॉटस्पॉट्स पर ट्रैफिक जाम कम करने और ट्रैफिक लाइट्स पर समय व प्रदूषण घटाने के लिए एकीकृत ट्रैफिक सिस्टम पर काम जारी है.

7- आज लोकसभा में नियम 193 के तहत प्रदूषण पर चर्चा होगी. कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल लंबे समय से इस पर बहस की मांग कर रहे थे.

8- शाम 5 बजे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव अल्पकालिक चर्चा का जवाब देंगे.

9- नवंबर से दिल्ली का AQI ‘गंभीर’ और ‘बहुत खराब’ श्रेणी के बीच बना हुआ है. बुधवार शाम 4 बजे 24 घंटे का औसत AQI 334 दर्ज किया गया.

10- प्राथमिक कक्षाओं के लिए फिजिकल क्लासेज बंद कर दी गई हैं, जबकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं को ऑनलाइन/ऑफलाइन का विकल्प दिया गया है. दफ्तरों को 50% स्टाफ के साथ काम करने के निर्देश हैं.