Mumbai Metro Line 3 Update: मुंबई में मेट्रो बनी लोगों की पहली पसंद! एक्वा लाइन 3 ने 15 अक्टूबर को बनाया रिकॉर्ड, 1.82 लाख से अधिक यात्रियों ने की यात्रा

(Photo Credits @MumbaiMetro3)

Mumbai Metro Line 3 Update: मुंबई में मेट्रो अब लोगों की पहली पसंद बनती जा रही है. मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (MMRC) के अनुसार, एक्वा लाइन 3 ने 15 अक्टूबर को 1,82,197 यात्रियों के साथ एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है. इस लाइन पर रोजाना यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो इसे शहर के दैनिक यातायात में एक लोकप्रिय विकल्प बन रही है.

पूरी तरह भूमिगत मेट्रो कॉरिडोर

यह पूरी तरह भूमिगत मेट्रो कॉरिडोर मुंबई के व्यस्त व्यावसायिक, आवासीय और परिवहन क्षेत्रों जैसे कोलाबा, बांद्रा और SEEPZ को जोड़ता है. इसका मकसद शहर के सड़कों और रेल नेटवर्क पर दबाव कम करना है, ताकि यात्रियों को तेज, कुशल और पर्यावरण के अनुकूल यात्रा सुविधा मिल सके. यह भी पढ़े: Mumbai Metro Line 3: मुंबई का पहला अंडरग्राउंड मेट्रो 3 की सेवा BKC से आरे के बीच शूरू, पहले ही दिन यात्रा करने वालों की दिखी भड़ी (Watch Video)

27 स्टेशनों वाली एक्वा लाइन 3

33.5 किलोमीटर लंबी और 27 स्टेशनों वाली यह मेट्रो लाइन मुंबई के इतिहास की सबसे बड़ी शहरी परिवहन परियोजनाओं में से एक है. आरे JVLR से बैठने पर करीब एक घंटे में काफ परेड पहुंचा जा सकता है.

WhatsApp आधारित टिकटिंग सेवा शुरू

MMRC ने WhatsApp आधारित टिकटिंग सेवा भी शुरू की है.यात्री +91 98730 16836 पर "Hi" भेजकर या स्टेशनों पर लगे QR कोड को स्कैन करके तुरंत WhatsApp के माध्यम से टिकट प्राप्त कर सकते हैं। यह सेवा एक ही ट्रांजेक्शन में छह तक टिकट जारी करती है, विभिन्न भुगतान विकल्पों को सपोर्ट करती है और कागजी टिकटों की जरूरत खत्म कर पर्यावरण संरक्षण में मददगार साबित हो रही है. UPI भुगतान निःशुल्क हैं, जबकि कार्ड लेनदेन पर मामूली शुल्क लागू होगा

8 अक्टूबर को मेट्रो लाइन 3 के अंतिम चरण का उद्घाटन

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई मेट्रो 3 के अंतिम चरण का उद्घाटन किया. इसी के साथ ही सार्वजनिक बस सेवा और उपनगरीय रेलवे के लिए एकीकृत टिकटिंग सुविधा प्रदान करने वाली ‘मुंबई वन’ मोबाइल एप्लिकेशन का शुभारंभ किया