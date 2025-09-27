Mumbai Metro 3: एक्वा लाइन पर विधान भवन मेट्रो स्टेशन की दिखाई गई पहली झलक, देखें आकर्षक तस्वीरें

मुंबई मेट्रो लाइन 3 (Photo Credits: X)

Mumbai Metro 3: महत्वाकांक्षी और बहुप्रतीक्षित एक्वा लाइन (मेट्रो-3) (Aqua Line, Metro-3) पर बनने वाले विधान भवन मेट्रो स्टेशन (Vidhan Bhavan Metro Station) की पहली तस्वीरें वायरल (Viral Pics) हो गई हैं. मुंबई मेट्रो 3 (Mumbai Metro 3) के आधिकारिक इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल पर साझा की गई इन तस्वीरों में एक आकर्षक भूमिगत स्टेशन दिखाया गया है, जिसमें चौड़े प्लेटफार्म, आधुनिक एस्केलेटर, चमकदार रोशनी और स्पष्ट रूप से चिह्नित साइनबोर्ड हैं, जो दैनिक यात्रियों के लिए नेविगेशन को सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं. यह भी पढ़ें: Mumbai Metro: मुंबईकरों के लिए खुशखबरी! आरे से वर्ली मेट्रो कल से होगी शुरू, यात्रियों को ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत

पूरी तरह से भूमिगत एक्वा लाइन कॉरिडोर (Aqua Line Corridor) पर स्थित विधान भवन मेट्रो स्टेशन, इस नेटवर्क के सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है. यह विधान भवन, मंत्रालय और नए प्रशासनिक भवन सहित प्रमुख सरकारी केंद्रों तक सीधी भूमिगत पहुंच प्रदान करेगा.

यह इसे सिर्फ एक मेट्रो स्टॉप ही नहीं, बल्कि हजारों सरकारी कर्मचारियों, इलाके के निवासियों और दफ्तर जाने वालों के लिए जीवनरेखा बनाता है. यह मेट्रो स्टेशन मुंबई के सीएसएमटी रेलवे स्टेशन (Mumbai's CSMT Railway Station) से नरीमन पॉइंट (Nariman Point) और मरीन ड्राइव (Marine Drive) जाने वाले पर्यटकों के लिए भी सुविधाजनक परिवहन में मददगार साबित हो सकता है. यह भी पढ़ें: Mumbai Metro Update: खुशखबरी! वर्ली से कफ परेड के बीच मुंबई मेट्रो लाइन-3 की सेवा जल्द होगी शुरू! अंतिम चरण का निरीक्षण पूरा, मंजूरी का इंतजार

एक्वा लाइन पर दिखी विधान भवन मेट्रो स्टेशन की पहली झलक

स्टेशन को भीड़-भाड़ मुक्त और सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए कई प्रवेश और निकास बिंदुओं के साथ सोच-समझकर डिजाइन किया गया है. कुछ प्रमुख निकास द्वारों में बधवार पार्क, ताज वेलिंगटन म्यूज, भारतीय नौसेना नाविक संस्थान और महाराष्ट्र राज्य लॉन टेनिस संघ शामिल हैं. इस व्यापक कनेक्टिविटी से क्षेत्र में यातायात सुगम होने और पैदल यात्रियों की सुरक्षा में आवश्यक सुधार होने की उम्मीद है.

भूमिगत विधान भवन मेट्रो स्टेशन की आकर्षक झलक

उत्तर में आरे कॉलोनी से दक्षिण में कफ परेड तक फैली 33.5 किलोमीटर लंबी एक्वा लाइन का एक हिस्सा, विधान भवन मेट्रो स्टेशन परियोजना के अंतिम चरण में स्थित है. आगामी वर्ली-कफ परेड खंड पूरे कॉरिडोर को पूरा करेगा, जिसमें विज्ञान संग्रहालय, महालक्ष्मी, मुंबई सेंट्रल, गिरगांव, कालबादेवी, सीएसएमटी, हुतात्मा चौक, चर्चगेट और कफ परेड जैसे महत्वपूर्ण स्टेशन शामिल होंगे.

पहली बार, दक्षिण मुंबई को एक समर्पित मेट्रो लाइन मिलेगी, जिससे उपनगरों और व्यावसायिक केंद्रों के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा. अपने अत्याधुनिक डिजाइन, भूमिगत निर्माण और निर्बाध कनेक्टिविटी के साथ, एक्वा लाइन मुंबई के सार्वजनिक परिवहन परिदृश्य को बदलने के लिए तैयार है. विधान भवन स्टेशन के पहले दृश्यों को लेकर हो रही चर्चा इस ऐतिहासिक मेट्रो परियोजना के भव्य उद्घाटन के लिए बढ़ती उत्सुकता को और भी स्पष्ट करती है.