मुंबईकरों को यातायात की भीड़ से राहत मिलेगी क्योंकि जल्द ही आरे से वर्ली नाका तक मेट्रो चलेगी. मुंबई मेट्रो लाइन 3 का ट्रायल शुक्रवार 09 मई 2025 को किया जाएगा. यह लाइन शनिवार 10 मई, 2025 को यात्रियों के लिए खुला रहेगा. खबर है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस कल इसका उद्घाटन करेंगे. मेट्रो लाइन 3 मुंबई की पहली पूर्णतः भूमिगत मेट्रो लाइन है. मेट्रो लाइन 3 के कुल 33.5 किलोमीटर लंबे खंड में से आरे जोगेश्वरी-विक्रोली लिंक रोड से बीकेसी तक 12.69 किलोमीटर लंबा खंड 7 अक्टूबर 2024 से यात्रियों के लिए खोल दिया गया. उसके बाद आज आरे और वर्ली के बीच मेट्रो का परीक्षण किया जाएगा. यह चरण कुल 22 किलोमीटर का है. यह चरण धारावी, दादर, सिद्धिविनायक, वर्ली और बीकेसी जैसे कई व्यस्त क्षेत्रों को जोड़ेगा. यह भी पढ़ें: Mumbai Metro-3 Phase 2 Update: मेट्रो-3 फेज 2 और समृद्धि एक्सप्रेसवे बनकर तैयार, 1 मई को पीएम मोदी कर सकते हैं परियोजनाओं का उद्घाटन

मेट्रो लाइन 3 के पूरा होने के बाद यात्री आरे डिपो से दक्षिण मुंबई के कफ परेड तक तेजी से यात्रा कर सकेंगे. इसमें मुंबई सेंट्रल, छत्रपति शिवाजी महाराज और चर्चगेट सहित कुल 27 स्टेशन शामिल हैं.

BREAKING: The Mumbai Metro Aqua Line 3 extension to Worli is being inaugurated on Friday, May 9. The six stations between Kotak BKC and Acharya Atre Chowk include Dharavi, Sitaladevi, Dadar, Siddhivinayak, Worli and Acharya Atre Chowk. @MumbaiMetro3 @mid_day pic.twitter.com/OeXhZ349hl

— Rajendra B. Aklekar (@rajtoday) May 8, 2025