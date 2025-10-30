Mumbai Metro 3: MMRC का सराहनीय कदम, मुंबई मेट्रो 3 में दिव्यांग यात्रियों के लिए पास पर 25% की छूट की घोषणा

Mumbai Metro

Mumbai Metro 3: MMRC (मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन) ने मुंबई मेट्रो लाइन 3, जिसे Aqua Line भी कहा जाता है, पर दिव्यांग यात्रियों की सुविधा को लेकर एक सराहनीय कदम उठाया है. MMRC ने घोषणा की है कि दिव्यांग यात्रियों के लिए महीने के यात्रा पास पर 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. यह सुविधा लगभग दस दिनों में लागू हो जाएगी, यानी 10 नवंबर से पहले शुरू होने की संभावना है.

MMRC ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, "समावेशी मोबिलिटी की दिशा में एक कदम के रूप में, #MMRC ने मेट्रो लाइन-3 पर दिव्यांग यात्रियों के लिए महीने के यात्रा पास पर 25% छूट देने की योजना बनाई है. यह सुविधा लगभग 10 दिनों में टिकटिंग सिस्टम अपडेट के बाद प्रभावी होगी. यह भी पढ़े: umbai Metro 3: मुंबई मेट्रो 3 की एक्वा लाइन पर मोबाइल सिग्नल गायब, पहले दिन ऑनलाइन टिकटिंग से परेशान यात्री

वरिष्ठ नागरिकों-छात्रों के लिए छूट की मांग

हालांकि, इस घोषणा के बाद कुछ यात्रियों ने वरिष्ठ नागरिकों, नियमित यात्रियों, स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए भी छूट की मांग की है. फिलहाल MMRC की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

मुंबई मेट्रो लाइन 3 के बारे में

मुंबई मेट्रो 3 लाइन के अंतिम चरण, अचार्य अत्रे चौक से कफ परेड तक का उद्घाटन 8 अक्टूबर को हुआ. पूरे कॉरिडोर के खुलने के साथ, उत्तर और दक्षिण मुंबई के बीच यात्रा अब काफी आसान हो गई है. मुंबई मेट्रो लाइन आरे, JVLR से कर्फ़ी पैरे तक फैली हुई है और इसके बीच करीब 35 स्टेशन हैं। यात्रियों के लिए किराया किफायती रखा गया है, जो न्यूनतम 10 रुपये से शुरू होकर पूरे सफ़र के लिए 70 रुपये तक है.